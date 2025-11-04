59ರಲ್ಲೂ 30ರ ಲುಕ್‌, ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಕಟ್ಟು ಮಸ್ತ್‌ ಮೈಕಟ್ಟು! ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿವೆ ಸಲ್ಲು ಫೊಟೋಸ್‌

Salman Khan: ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ಸುಂದರ ಮೈಕಟ್ಟು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಎರಡು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಶರ್ಟ್ ಇಲ್ಲದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಅವರ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ದೇಹವನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅನೇಕ ಬಳಕೆದಾರರು ಅವರನ್ನು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ಎರಡು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, "ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಲು, ನೀವು ಏನನ್ನಾದರೂ ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು. ಇದು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದೆ." ಎಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಅವರ ಫೋಟೋಗಳು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ವೈರಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, "ಅಂದಹಾಗೆ, ನೀವು ಏನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ?" ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು, "ಇಷ್ಟೊಂದು ದೋಷವೇನು? ಈ ದೇಹವನ್ನು ಜೋಧ್ಪುರಕ್ಕೆ ಏಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಾರದು, ಸಹೋದರ? ಬಿಷ್ಣೋಯಿಗಳು ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರನೇ ಬಳಕೆದಾರರು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ, "ನೀವು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರನ್ನು ಏಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ?" ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಬಳಕೆದಾರರು ಕೃಷ್ಣಮೃಗದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಕೆಣಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಐದನೇ ಬಳಕೆದಾರರು, "ಸಹೋದರ, ಇರಲಿ ಬಿಡಿ, ಕತ್ರಿನಾ ಕೂಡ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
59 ವರ್ಷದ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19 ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಗಲ್ವಾನ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಸಿಕಂದರ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು, ಆ ಚಿತ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೋತಿತ್ತು. ಕೆಲವು ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ, ಅವರು ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಜೋಲ್ ಮತ್ತು ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಖನ್ನಾ ಅವರ ಟಾಕ್ ಶೋ ಟೂ ಮಚ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.
