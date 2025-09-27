English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ʼಗೆಳೆತಿಯರಿದ್ದರೂ ನಾನು ಇನ್ನೂ ವರ್ಜಿನ್‌.. ಯಾಕಂದ್ರೆ..ʼ ಅಚ್ಚರಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್!

Salman Khan Shocking comment: 2013 ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Savita M B | Last Updated : Sep 27, 2025, 03:49 PM IST
  • ಸಲ್ಮಾನ್ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ
  • ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ ಹೌದು ಎಂದು ತಲೆಯಾಡಿಸಿದರು

ʼಗೆಳೆತಿಯರಿದ್ದರೂ ನಾನು ಇನ್ನೂ ವರ್ಜಿನ್‌.. ಯಾಕಂದ್ರೆ..ʼ ಅಚ್ಚರಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್!

Salman Khan: ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಆಮೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಒಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ಕಾಜೋಲ್ ಮತ್ತು ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಖನ್ನಾ ಅವರ 'ಟೂ ಮಚ್ ವಿತ್ ಕಾಜೋಲ್-ಟ್ವಿಂಕಲ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆಗ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. 

ಸಲ್ಮಾನ್ ಮತ್ತು ಆಮೀರ್ ನಡುವೆ ಖಾನ್ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಮ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಟ್ವಿಂಕಲ್‌ ಖನ್ನಾ ಹೇಳಿದಾಗ ಸಂಭಾಷಣೆ ತಮಾಷೆಯ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು.. ಟ್ವಿಂಕಲ್ "ಸಲ್ಮಾನ್ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಈಗಲೂ ವರ್ಜಿನ್‌ ಎಂದು ಕರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ" ಎಂದು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದರು.. ಅದಕ್ಕೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ ಹೌದು ಎಂದು ತಲೆಯಾಡಿಸಿದರು. ನಂತರ ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಆಮಿರ್ ಅವರ ಎರಡು ಮದುವೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-'ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿಸಬಲ್ಲೆ' ಎಂದ ಶಾರುಖ್‌! ಕಿಂಗ್‌ ಖಾನ್‌ ಮಾತಿಗೆ ನಟಿಯ ಉತ್ತರ ಏನಾಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತೇ?

ಸಲ್ಮಾನ್ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ. 2013 ರಲ್ಲಿ, ಕಾಫಿ ವಿತ್ ಕರಣ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರು ತಾವು ಇನ್ನೂ "ವರ್ಜಿನ್" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಟ ಮದುವೆಯಾಗುವವರೆಗೂ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿಯೂ ಹೇಳಿದರು. ಕರಣ್ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಮನವರಿಕೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ.. ಆಗ ಅವರು ʼಹೇಗೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ವರ್ಜಿನ್‌ʼ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಸಲ್ಮಾನ್ ಗಂಭೀರ ಮುಖ ಮಾಡಿ, ʼಹೌದು. ನನಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲʼ ಎಂದರು.. ಆಗ ಕರಣ್‌ ʼನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಗೆಳತಿಯರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ..ʼ ಅದಕ್ಕೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್‌ ʼಕೆಲವು ಜನರನ್ನು ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಅವರಿಂದ ಓಡಿಹೋಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ.. ನಾನು ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಾದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಬೇರೆಯದೇ ಜೀವನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ದೂರವಿರುತ್ತೇನೆʼ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು.. ಅಲ್ಲದೇ ʼನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಮಾಜಿ ಗೆಳತಿಯರನ್ನೂ ಇಗ್ನೋರ್‌ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.. ಸಂಗೀತಾ ಬಿಜಲಾನಿ ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಭಾಗʼ ಎಂದು ಸಲ್ಮಾನ್ ಹೇಳಿದರು.

ಇನ್ನು ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸಂಗೀತಾ ಬಿಜಲಾನಿ, ಸೋಮಿ ಅಲಿ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-'ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿಸಬಲ್ಲೆ' ಎಂದ ಶಾರುಖ್‌! ಕಿಂಗ್‌ ಖಾನ್‌ ಮಾತಿಗೆ ನಟಿಯ ಉತ್ತರ ಏನಾಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತೇ?

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

