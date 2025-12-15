English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Dec 15, 2025, 01:02 PM IST
  • ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಜಾಗತಿಕ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಗುರುತನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಿತು.
  • ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ನಟನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಒಂದು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಅಚ್ಚರಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.
  • ಈ ವೀಡಿಯೊ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿತು.

"ನನ್ನ ಮನಸಿನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಜನ ನಗುತ್ತಾರೆ" ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್‌ ವೈರಲ್‌

Salman Khan: ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರು 2025ರ ರೆಡ್ ಸೀ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವರ್ಚಸ್ಸು ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟರು, ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಜಾಗತಿಕ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಗುರುತನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಿತು. ಅವರ ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಕಳೆಯನ್ನು ನೀಡಿತು.

"ನಾನು ಮಹಾನ್ ನಟ ಎಂದು ನನಗೆ ಅನಿಸುವುದಿಲ್ಲ"
ಈ ಮಹತ್ವದ ಸಮಾರಂಭದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ನಟನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಒಂದು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಅಚ್ಚರಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು 'ಮಹಾನ್ ನಟ' ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದರು.

"ನಾನು ನಟಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದನ್ನು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕುತ್ತೇನೆ. ಭಾವನಾತ್ಮಕ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಳುವಾಗ, ಜನರು ತಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ನಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ," ಎಂದು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತನ್ನ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯ ಸಂಬಂಧ! ಪ್ರೀತಿಸಿದವನನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಡನ್ನೇ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಹೀರೋಯಿನ್‌..

ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ ಈ ನಿಷ್ಕಪಟ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಭಾವುಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು. ನಾವು ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಗುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಈ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಾತಿಗೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ಮೂಡಿತು. ಈ ಕ್ಷಣವು ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಡುವಿನ ಆಳವಾದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತು ಅಪ್ರತಿಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆದ ಈ ವೀಡಿಯೊ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿತು.

ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿತ್ತು. ಕೆಲವರು ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರನ್ನು "ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ" ಎಂದು ಕರೆದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು "ಸಲ್ಮಾನ್ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಅಳುವಾಗ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸಹ ಅಳದೇ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಬಳಕೆದಾರರು ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರು ಹೇಗಿದ್ದಾರೋ ಹಾಗೆಯೇ ಪರಿಪೂರ್ಣರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 2025 ರಲ್ಲಿ YouTube ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಇವು!

ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಕೇವಲ ಅವರ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಾಸಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.

ಇಡ್ರಿಸ್ ಎಲ್ಬಾ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಪ್ರದಾನ
ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಖ್ಯಾತ ನಟ ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಇಡ್ರಿಸ್ ಎಲ್ಬಾ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ರೆಡ್ ಸೀ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರು. ಇಬ್ಬರು ಜಾಗತಿಕ ತಾರೆಗಳ ನಡುವಿನ ಆತ್ಮೀಯ ಶುಭಾಶಯ ಮತ್ತು ಸಂಭಾಷಣೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣೀಯ ಕ್ಷಣವಾಯಿತು. ಈ ಗೌರವದ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಬಾ ಅವರ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ರೆಡ್ ಸೀ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದವು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಾಪದ ಕೊಡವನ್ನ ಪಾಪ ಎಂದು ಧನುಷ್‌ಗೆ ಕೊಟ್ಟ ರಕ್ಷಿತಾ ಬಿದ್ದು ಬಿದ್ದು ನಕ್ಕಾ ಸುದೀಪ್‌..!

