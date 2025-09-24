ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆಯೇ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಅನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಿ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದ ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್!

Salman Khan Aishwarya love : 1990 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದ್ದ ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಸಂಜಯ್ ಲೀಲಾ ಬನ್ಸಾಲಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಹಮ್ ದಿಲ್ ದೇ ಚುಕೆ ಸನಮ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ನಡುವಿನ ಕೆಮಸ್ಟ್ರೀ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಖತ್ ಇಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಏನೋ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವ ಸಂಶಯ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಘಟನೆಯೊಂದು ಇದೀಗ ಜಗಜ್ಜಾಹೀರವಾಗಿದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರವೊಂದರ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಜೊತೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಸೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.
ಅವರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಕೂಡ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿರೋಧಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಿ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದರಂತೆ.. ಇದರಿಂದ ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಟಾಯಿತಂತೆ.
ಈ ಘಟನೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರ ಸಂಬಂಧವು ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಗೌರವವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಅವರು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಬಿಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ವಿಚಾರ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.