ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆಯೇ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಅನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಿ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದ ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್!

Salman Khan Aishwarya : ಬಾಲಿವುಡ್‌ ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುದ್ದಿಗಳು ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇವರಿಬ್ಬರ ಸಂಬಂಧ ಬಹಳಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಐಶು ಹೊಡೆದ ಘಟನೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Sep 24, 2025, 12:04 PM IST
    • ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಸಂಬಂಧ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ.
    • 'ಹಮ್ ದಿಲ್ ದೇ ಚುಕೆ ಸನಮ್' ಮೂಲಕ ಈ ಜೋಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.
    • ಇದರಿಂದ ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಟಾಯಿತಂತೆ.

ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆಯೇ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಅನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಿ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದ ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್!

Salman Khan Aishwarya love : 1990 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದ್ದ ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಸಂಜಯ್ ಲೀಲಾ ಬನ್ಸಾಲಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಹಮ್ ದಿಲ್ ದೇ ಚುಕೆ ಸನಮ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ನಡುವಿನ ಕೆಮಸ್ಟ್ರೀ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಖತ್‌ ಇಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಏನೋ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವ ಸಂಶಯ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಘಟನೆಯೊಂದು ಇದೀಗ ಜಗಜ್ಜಾಹೀರವಾಗಿದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರವೊಂದರ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಜೊತೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಸೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮಗನಿಂದ ರಣಬೀರ್‌ಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ.! ಆರ್ಯನ್ ಖಾನ್‌ನಿಂದ ಜೈಲು ಸೇರ್ತಾರಾ ಆಲಿಯಾ ಗಂಡ

ಅವರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಕೂಡ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿರೋಧಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಿ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದರಂತೆ.. ಇದರಿಂದ ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಟಾಯಿತಂತೆ.  

ಈ ಘಟನೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರ ಸಂಬಂಧವು ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಗೌರವವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಅವರು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಬಿಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ವಿಚಾರ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Aishwarya RaiSalman KhanAishwarya Rai BachchanAishwarya rai salmansalman khan aishwarya love

