  ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಸೆನ್ಸೇಷನ್‌ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌! ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನ್‌ ಸ್ವತಂತ್ರ ದೇಶ ಅಂದಿದ್ದೇಕೆ ಬಾಯಿಜಾನ್‌?

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಸೆನ್ಸೇಷನ್‌ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌! ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನ್‌ ಸ್ವತಂತ್ರ ದೇಶ ಅಂದಿದ್ದೇಕೆ ಬಾಯಿಜಾನ್‌?

Salman Khan statement about pakistan: ಬಾಲಿವುಡ್ ಬಾಯಿಜಾನ್‌ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಜಾಯ್ ಫೋರಮ್ 2025 ನಲ್ಲಿ ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Oct 19, 2025, 08:13 PM IST
  • ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನ್ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಕ್ರೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು
  • ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಬ್ಯಾಚುಲರ್‌ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ರಿಯಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜಾಯ್ ಫೋರಮ್ 2025 ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಸೆನ್ಸೇಷನ್‌ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌! ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನ್‌ ಸ್ವತಂತ್ರ ದೇಶ ಅಂದಿದ್ದೇಕೆ ಬಾಯಿಜಾನ್‌?

Salman Khan statement about pakistan: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಬ್ಯಾಚುಲರ್‌ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ರಿಯಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜಾಯ್ ಫೋರಮ್ 2025 ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಅಥವಾ ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರಗಳೆಲ್ಲವೂ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿವೆ ಎಂದು ಸಲ್ಮಾನ್ ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಸರ ನೈಟಿ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದವ ಈಗ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನೇ ಆಳುತ್ತಿರುವ ಖ್ಯಾತ ಹಾಸ್ಯನಟ! 20

ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನ್ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಕ್ರೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು, “ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನದ ಜನರು, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಜನರು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸೂಪರ್‌ಹಿಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಅಥವಾ ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಿದರೆ ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ವ್ಯವಹಾರ ಸಾಧ್ಯ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ ತೀವ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಬಂದವು. ಕೆಲವರು ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ ಮಾತನ್ನು ನಾಲಿಗೆಯ ಎಡವಟ್ಟೋ ಅಥವಾ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಕಾಮೆಂಟ್ ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಕೆಲವರು ಅದ್ಭುತವೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು, “ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ‘ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನದ ಜನರು’ ಮತ್ತು ‘ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜನರು’ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಅಲ್ಲ, ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿಯದ್ದು ಪ್ಯೂರ್‌ ಸ್ಕೂಲ್‌ ಲವ್‌! ಸ್ಟಾರ್‌ನಟಿಯಾಗುವ ಮೊದಲೇ ಸ್ವೀಟಿಯ ಮನಸ್ಸು ಕದ್ದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಯುವಕ ಇತನೇ ನೋಡಿ

ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹಾಸ್ಯವಾಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, “ಬಹುಶಃ ‘ಭಜರಂಗಿ ಭಾಯಿಜಾನ್ 2: ಮಿಷನ್ ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನ್’ ಸಿನಿಮಾ ಬರುತ್ತಿದ್ದೀತೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳ ಭೌಗೋಳಿಕ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ನಾವು ಚಿಂತಿಸಬಾರದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆಲವರು ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ನೋಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರ ಮಾತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದದ್ದು ನಿಜ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಭೌಗೋಳಿಕ ಉಲ್ಲೇಖ ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.

ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಹೇಳಿಕೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿಷಯವು ಮಾತ್ರ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

 

