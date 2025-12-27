Salman Khan net worth: ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಅನೇಕ ನಾಯಕರು ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ ವರ್ಚಸ್ಸು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಇಂದು, ಅಂದರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 27 ರಂದು, ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ 60 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ 'ಭೈಜಾನ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಪರದೆಯ ಸುಲ್ತಾನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಗಳಿಕೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಅವರು ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲ. ಆಗಾಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ತಾರೆಯ ಗಳಿಕೆಯು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಅಥವಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ವಾಸ್ತವವು ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಒಂದು ಬ್ರಾಂಡ್ ಆಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಫೋರ್ಬ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾದ ದತ್ತಾಂಶ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಸುಮಾರು 2900 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ನಟರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನಿಗದಿತ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ವಿಧಾನವು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಚಿತ್ರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅವರು ₹100 ರಿಂದ ₹150 ಕೋಟಿಗಳವರೆಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರ ನಿಜವಾದ ಆದಾಯದ ರಹಸ್ಯವು ಲಾಭ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸಲ್ಮಾನ್ ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರಗಳ ಲಾಭದ 60 ರಿಂದ 70 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರರ್ಥ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ, ಸಲ್ಮಾನ್ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ "ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್" (SKF) ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇದು "ಭಜರಂಗಿ ಭಾಯಿಜಾನ್" ಮತ್ತು "ಚಿಲ್ಲರ್ ಪಾರ್ಟಿ" ನಂತಹ ಯಶಸ್ವಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಹಾರವು ಅವರ ಆದಾಯದ ಬಲವಾದ ಮೂಲವಾಗಿದೆ.
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ, ಬೀಯಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಮನ್, ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಗಣನೀಯ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. 2012 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಬೀಯಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಉಡುಪು ಬ್ರಾಂಡ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆಸರಾಗಿದೆ. ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ, ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ದೇಶಾದ್ಯಂತ 90ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನವು ಹೃದಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಗಳಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸಲು ಆದಾಯವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ತರುವ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಐಕಾನ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ತಮ್ಮ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ಲಾಭದಾಯಕ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು "SK-27" ಎಂಬ ಜಿಮ್ಗಳ ಸರಪಣಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಮತ್ತು ನಂತರ "ಬೀಯಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್" ಎಂಬ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಉಪಕರಣಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಇಂದು, ಅವರ ಜಿಮ್ಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, COVID-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಗ್ರೂಮಿಂಗ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು ಮತ್ತು "FRSH" ಎಂಬ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾನಿಟೈಜರ್ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳವರೆಗೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಸೇರಿವೆ, ಇವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿವೆ.
ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಸಣ್ಣ ಪರದೆಯಲ್ಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠರು. "ಬಿಗ್ ಬಾಸ್" ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಅನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಂದ ಭಾರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. "ಬಿಗ್ ಬಾಸ್" ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸೀಸನ್ಗೆ ಅವರು ವಾರಕ್ಕೆ ₹45-50 ಕೋಟಿ (450 ಮಿಲಿಯನ್ನಿಂದ 500 ಮಿಲಿಯನ್ ರೂಪಾಯಿಗಳು) ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ಒಂದು ಚಿತ್ರದ ಶುಲ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದಾದ ಸಂಖ್ಯೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಬ್ರಾಂಡ್ ಎಂಡೋರ್ಸರ್ ಆಗಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಖ್ಯಾತಿಯು ನಂಬಿಕೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಹೀರೋ ಹೋಂಡಾ, ರಿಯಲ್ಮಿ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಾನಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿಗೆ ಜಾಹೀರಾತು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಪ್ರತಿ ಜಾಹೀರಾತಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹6-7 ಕೋಟಿ (60 ಮಿಲಿಯನ್ನಿಂದ 70 ಮಿಲಿಯನ್ ರೂಪಾಯಿಗಳು) ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲಗಳ ಮೂಲಕ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು ₹250 ಕೋಟಿ (250 ಮಿಲಿಯನ್ ರೂಪಾಯಿಗಳು) ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಅವರನ್ನು ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ನಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.