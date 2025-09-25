English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಸಲ್ಮಾನ್‌ಖಾನ್‌ಗೆ "ಅಂಕಲ್‌" ಎಂದು ಕರೆದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ..! ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಬ್ಯಾಚುಲರ್‌ಗೆ ಇದೆಂಥಾ ಅವಮಾನ

Salman Khan uncle comment: ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಫ್ಯಾನ್‌ಬೇಸ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಅವಿವಾಹಿತರಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿರುವ ಅವರಿಗೆ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ "ಅಂಕಲ್‌" ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದರಂತೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Sep 25, 2025, 02:39 PM IST
  • ಆಮಿರ್ ಅವರಿಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ನೆನಪು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
  • ಭೇಟಿಯಾದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಈ ವೇಳೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.

Salman Khan uncle comment: ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಟಾಕ್ ಶೋ ‘ಟು ಮಚ್’ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ನಿರೂಪಕಿ ಕಾಜೋಲ್ ಮತ್ತು ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಖನ್ನಾ ಶೋಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಇಬ್ಬರು ದಿಗ್ಗಜರು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೂ ಮದುವೆಯಾಗೋ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ.. ಪ್ರೇಯಸಿ ಜೊತೆ ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ 39 ವರ್ಷದ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಇನ್ನೂ ಸಿಂಗಲ್‌

ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಖನ್ನಾ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಅವರು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದರು ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಆಮಿರ್ ಅವರಿಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ನೆನಪು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಈ ವೇಳೆಗೆ ಕಾಜೋಲ್ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಕಾಜೋಲ್ ಕೇವಲ 12 ವರ್ಷದವಳಾಗಿದ್ದಾಗ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದರಂತೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರನ್ನು “ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಂಕಲ್” ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಗೆತುಂಬಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಗೆ ಕನ್ನಡದ ಈ ಖ್ಯಾತ ಹಾಸ್ಯ ನಟ ಬರೋದು ಕನ್ಫರ್ಮ್‌!

ಸಲ್ಮಾನ್ ಕೂಡಾ ಅದನ್ನು ಹಾಸ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಅವರು ಕಾಜೋಲ್ ಅವರ ತಂದೆ, ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಶೋಮು ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತಮಗೆ ವಿಶೇಷ ಬಾಂಧವ್ಯವಿತ್ತು ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ವಾರದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಬಾರಿ ಶೋಮು ಮುಖರ್ಜಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೆಂದು ಸಲ್ಮಾನ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಅವರ ನಿಧನಕ್ಕೂ ಕೇವಲ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ತಾವು ಭೇಟಿಯಾದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಈ ವೇಳೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
 

