"ಜಗತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಲು ಸಿದ್ದವಿಲ್ಲ" ಎನ್ನುತ್ತಾ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಭಾವುಕರಾದ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌

Salman Khan: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19 ರ ಇತ್ತೀಚಿನ 'ವೀಕೆಂಡ್ ಕಾ ವಾರ್' ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಅಮಲ್ ಮಲಿಕ್ ಅವರ ವರ್ತನೆಗೆ ಕಠಿಣ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಫರ್ಹಾನಾ ಭಟ್ ಜೊತೆಗಿನ ಬಿಸಿ ವಾಗ್ವಾದ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ತಾಯಿಯನ್ನು "ಬಿ-ಗ್ರೇಡ್" ಎಂದು ಕರೆಯುವಂತಹ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ವರ್ತನೆಗೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಮಲ್ ಅವರನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಸಲ್ಮಾನ್ ತನ್ನ ತಂದೆ ದಾಬೂ ಮಲಿಕ್ ಅವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕರೆದು ತನ್ನ ಮಗನೊಂದಿಗೆ ತರ್ಕಿಸಲು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು.
ಸಲ್ಮಾನ್ ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು, ಅಮಲ್ಗೆ ಸಂಯಮ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಕಲಿಸಿದರು. ಅವರು ಮಾಡದ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೂಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯು ಅವರು ಕೃಷ್ಣಮೃಗ ಬೇಟೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜನರು ಊಹಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಮಲ್ ಅವರನ್ನು "ಜನರು ಏನು ಹೇಳಿದರೂ ಎದುರಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯೇ?" ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಸಲ್ಮಾನ್, "ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಅಮಲ್ ಮತ್ತು ದಾಬೂ ಮಲಿಕ್ ಇಬ್ಬರೂ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾವುಕರಾದರು. ದಾಬೂ, "ಹೋರಾಡು, ನನ್ನ ಗೌರವ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಹಗುರವಾದ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ, "ಅವಳ ಗೌರವ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅದು ಹೋಗಿದೆ" ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ತನ್ನ ತಂದೆ ಸಲೀಂ ಖಾನ್ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಹಾಸ್ಯಮಯ ಆದರೆ ಗಂಭೀರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.
ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಮಲ್ ಅವರಿಗೆ ಜೀವನ ಪಾಠ ಕಲಿಸುತ್ತಾ, "ಜಗತ್ತು ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ನೀನು ಇನ್ನೂ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿ ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು." ಈ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣದ ನಡುವೆ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ, ನವಾಜುದ್ದೀನ್ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಮತ್ತು ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಖುರಾನಾ ತಮ್ಮ "ಥಾಮಾ" ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಗಾಯಕ ಶಾನ್ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಗೀತದ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡಿದರು.