/accident news: ಭೀಕರ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಖ್ಯಾತ ನಟ!... ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ಹೇನು?

accident news: ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ನಟರು ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಸುದ್ದಿಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟ ರಾಜೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೀಟ ಕಚ್ಚಿತ್ತು. ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ಈಗ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಮನರಂಜನಾ ಜಗತ್ತಿನ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟರೊಬ್ಬರು ಗಂಭೀರ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್ ಯೂಸುಫ್ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿ 13 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಿಂದ ಬಿದ್ದರು. ಈ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೈ ಮುರಿದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಎಬಿಸಿಡಿ ಮತ್ತು ಎಬಿಸಿಡಿ 2 ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಮನೆಮಾತಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜಕ, ನರ್ತಕಿ ಮತ್ತು ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್ ಯೂಸುಫ್ ಖಾನ್ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಫೋಟೋವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಅಪಘಾತ ಹೇಗೆ ಸಂಭವಿಸಿತು ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೊನೆಗೆ, ಸಲ್ಮಾನ್ ತಮ್ಮ ಅಪಘಾತದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದರು.
ಸಲ್ಮಾನ್ ಯೂಸುಫ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ಅಪಘಾತದ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ ಅಪಘಾತವು ಅವರ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವಾಗ ಸಂಭವಿಸಿರಬಹುದು ಎಂದು ಹಲವರು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು, ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಬೇರೆಯೇ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ 10 ವರ್ಷದ ಮಗನಿಗೆ ಗಾಳಿಪಟ ಹಾರಿಸುವುದನ್ನು ಕಲಿಸಲು ನಾನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಮನೆಯ ಛಾವಣಿಯ ಮೇಲೆ ಇದ್ದೆವು. ಮಗನಿಗೆ ಗಾಳಿಪಟ ಹಾರಿಸುವುದನ್ನು ಕಲಿಸಿದ ನಂತರ, ನಾನೇ ಗಾಳಿಪಟವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಾನು ನನ್ನ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸುಮಾರು 13 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಿಂದ ಬಿದ್ದೆ. ಈ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೂಳೆ ಮುರಿದಿತ್ತು" ಎಂದು ಸಲ್ಮಾನ್ ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಘಟನೆ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ, ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚೇತರಿಕೆಯತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೊಂದು 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ತೆಗೆಯಲಾಗುವುದು. ಅದರ ನಂತರ, ನಾನು ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ನಂತರ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಸಲ್ಮಾನ್ ಹೇಳಿದರು.
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ಅವರಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ಶುಭಾಶಯಗಳ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದು ಬಂದಿತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಅವರು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಅವರನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿರುವುದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅವರು ಜನಪ್ರಿಯ ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜಕ, ನರ್ತಕಿ ಮತ್ತು ನಟ. ಅವರು 2009 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾದ ಜನಪ್ರಿಯ ನೃತ್ಯ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ 'ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್' ನ ಮೊದಲ ಸೀಸನ್ನ ವಿಜೇತರು. ಅವರು ಅನೇಕ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಸಂಗೀತ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 'ಎಬಿಸಿಡಿ' ಮತ್ತು 'ಎಬಿಸಿಡಿ 2' ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.