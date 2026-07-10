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accident news: ಭೀಕರ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಖ್ಯಾತ ನಟ!... ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ಹೇನು?

 Salman Yusuff Khan accident accident news: ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್ 13 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಿಂದ ಬಿದ್ದು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Written ByRamya R Gowda
Published: Jul 10, 2026, 10:20 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 10:20 PM IST
accident news: ಭೀಕರ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಖ್ಯಾತ ನಟ!... ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ಹೇನು?
Source: Bureau

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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