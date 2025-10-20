English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ಉಳಿಸಲು ಮಾಡಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೆಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥ.. ಬರೀ 48 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದ ಲೆಜೆಂಡರಿ ಸ್ಟಾರ್! ಮನರಂಜನಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶೋಕ..

ಉಳಿಸಲು ಮಾಡಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೆಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥ.. ಬರೀ 48 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದ ಲೆಜೆಂಡರಿ ಸ್ಟಾರ್! ಮನರಂಜನಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶೋಕ..

ಅಮೇರಿಕನ್ ರ‍್ಯಾಪ್-ರಾಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಂಪ್ ಬಿಜ್ಕಿಟ್‌ನ ಸ್ಥಾಪಕ ಬಾಸ್ ವಾದಕ ಸ್ಯಾಮ್ ರಿವರ್ಸ್ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Savita M B | Last Updated : Oct 20, 2025, 02:02 PM IST
  • ಮನರಂಜನಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ತಾರೆ ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಾರೆ
  • ಹೌದು ಅಮೇರಿಕನ್ ರ‍್ಯಾಪ್-ರಾಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಂಪ್ ಬಿಜ್ಕಿಟ್‌ನ ಸ್ಥಾಪಕ ಬಾಸ್ ವಾದಕ ಸ್ಯಾಮ್ ರಿವರ್ಸ್ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ

Trending Photos

ದೀಪಾವಳಿಯಂದೇ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ.. ಈ 5 ರಾಶಿಗಳ ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲಾ ದೂರ.. ಅದೃಷ್ಟದ ಪರ್ವಕಾಲ, ಹೆಸರು ಕೀರ್ತಿ ಸಂಪತ್ತು ಹರಿದುಬರುವುದು.. ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೈಮ್ ಶುರು!
camera icon7
Gajkesari Yog on Deepavali
ದೀಪಾವಳಿಯಂದೇ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ.. ಈ 5 ರಾಶಿಗಳ ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲಾ ದೂರ.. ಅದೃಷ್ಟದ ಪರ್ವಕಾಲ, ಹೆಸರು ಕೀರ್ತಿ ಸಂಪತ್ತು ಹರಿದುಬರುವುದು.. ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೈಮ್ ಶುರು!
ಮದುವೆಯಾಗದೇ ತಾಯಿಯಾದ್ರಾ ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮೋಹನ್‌! ಏಕಾಏಕಿ ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಬೆಡಗಿ..
camera icon6
Priyanka Arul Mohan Pregnancy
ಮದುವೆಯಾಗದೇ ತಾಯಿಯಾದ್ರಾ ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮೋಹನ್‌! ಏಕಾಏಕಿ ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಬೆಡಗಿ..
18 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮಂಗಳ-ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗ.. ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ!
camera icon7
shukra mangal gochar 2025 effects
18 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮಂಗಳ-ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗ.. ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ!
ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ RCB.. ಈ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೈ ಸೇರಲಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಟೀಂ ಮಾಲೀಕತ್ವ! ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ..
camera icon6
RCB sale
ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ RCB.. ಈ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೈ ಸೇರಲಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಟೀಂ ಮಾಲೀಕತ್ವ! ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ..
ಉಳಿಸಲು ಮಾಡಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೆಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥ.. ಬರೀ 48 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದ ಲೆಜೆಂಡರಿ ಸ್ಟಾರ್! ಮನರಂಜನಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶೋಕ..

Sam Rivers passed away: ಮನರಂಜನಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ತಾರೆ ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಹೌದು ಅಮೇರಿಕನ್ ರ‍್ಯಾಪ್-ರಾಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಂಪ್ ಬಿಜ್ಕಿಟ್‌ನ ಸ್ಥಾಪಕ ಬಾಸ್ ವಾದಕ ಸ್ಯಾಮ್ ರಿವರ್ಸ್ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೇವಲ 48 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದರು. ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅವರ ನಿಧನವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿತು, ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಭರಿಸಲಾಗದ ಶಕ್ತಿ ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿತು. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಈತ ಇಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟಾಪ್‌ ನಟ! ಬಚ್ಚನ್‌ ಕುಟುಂಬದ ಅಳಿಯನೀತ..

ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಪ್ ಬಿಜ್ಕಿಟ್ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, "ಇಂದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಹೋದರನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಡ್‌ಮೇಟ್. ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಬಡಿತ. ಸ್ಯಾಮ್ ರಿವರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಬಾಸ್ ವಾದಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ - ಅವರು ಶುದ್ಧ ಮಾಂತ್ರಿಕರಾಗಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿ ಹಾಡಿನ ಕೆಳಗಿನ ನಾಡಿಮಿಡಿತ, ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಶಾಂತತೆ, ಪದಗಳಲ್ಲಿನ ಆತ್ಮ. ರಿವರ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಪ್ರತಿಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಂದರುʼ ಎಂದು ತಂಡ ಹೇಳಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಈತ ಇಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟಾಪ್‌ ನಟ! ಬಚ್ಚನ್‌ ಕುಟುಂಬದ ಅಳಿಯನೀತ..

ಅಲ್ಲದೇ.. "ನಾವು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನುಡಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ, ಸ್ಯಾಮ್ ಎಂದಿಗೂ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗದ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಲಯವನ್ನು ತಂದರು. ಅವರು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತರಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಮರೆಯಲಾಗದಂತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅವರ ಹೃದಯವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ಅನೇಕ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ - ವಿಚಿತ್ರ, ಶಾಂತ, ಸುಂದರ - ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಬರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರ ಆತ್ಮವು ಪ್ರತಿ ಹಂತ, ಪ್ರತಿ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಜೀವಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇವೆ, ಸ್ಯಾಮ್. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗೀತ ಎಂದಿಗೂ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.' ಎಂದು ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.. 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Sam RiversLimp Bizkit Bassistpassed awayಅಮೇರಿಕನ್ ರ‍್ಯಾಪ್-ರಾಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಪ್ ಬಿಜ್ಕಿಟ್‌ನ ಸ್ಥಾಪಕ ದಿವಂಗತ ಸ್ಯಾಮ್ ರಿವರ್ಸ್

Trending News