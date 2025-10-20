ಉಳಿಸಲು ಮಾಡಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೆಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥ.. ಬರೀ 48 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದ ಲೆಜೆಂಡರಿ ಸ್ಟಾರ್! ಮನರಂಜನಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶೋಕ..

Sam Rivers passed away: ಮನರಂಜನಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ತಾರೆ ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಹೌದು ಅಮೇರಿಕನ್ ರ್ಯಾಪ್-ರಾಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಂಪ್ ಬಿಜ್ಕಿಟ್ನ ಸ್ಥಾಪಕ ಬಾಸ್ ವಾದಕ ಸ್ಯಾಮ್ ರಿವರ್ಸ್ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೇವಲ 48 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದರು. ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅವರ ನಿಧನವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿತು, ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಭರಿಸಲಾಗದ ಶಕ್ತಿ ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿತು.
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಪ್ ಬಿಜ್ಕಿಟ್ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, "ಇಂದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಹೋದರನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಡ್ಮೇಟ್. ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಬಡಿತ. ಸ್ಯಾಮ್ ರಿವರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಬಾಸ್ ವಾದಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ - ಅವರು ಶುದ್ಧ ಮಾಂತ್ರಿಕರಾಗಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿ ಹಾಡಿನ ಕೆಳಗಿನ ನಾಡಿಮಿಡಿತ, ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಶಾಂತತೆ, ಪದಗಳಲ್ಲಿನ ಆತ್ಮ. ರಿವರ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಪ್ರತಿಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಂದರುʼ ಎಂದು ತಂಡ ಹೇಳಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೇ.. "ನಾವು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನುಡಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ, ಸ್ಯಾಮ್ ಎಂದಿಗೂ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗದ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಲಯವನ್ನು ತಂದರು. ಅವರು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತರಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಮರೆಯಲಾಗದಂತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅವರ ಹೃದಯವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ಅನೇಕ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ - ವಿಚಿತ್ರ, ಶಾಂತ, ಸುಂದರ - ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಬರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರ ಆತ್ಮವು ಪ್ರತಿ ಹಂತ, ಪ್ರತಿ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಜೀವಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇವೆ, ಸ್ಯಾಮ್. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗೀತ ಎಂದಿಗೂ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.' ಎಂದು ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ..