English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ವದಂತಿ ನಿಜವಾಯ್ತಾ.. ಆಪ್ತ ಗೆಳತಿಯ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿಯಲು ಸಜ್ಜಾದ ಸಮಂತಾ! ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮದುವೆ?

ವದಂತಿ ನಿಜವಾಯ್ತಾ.. ಆಪ್ತ ಗೆಳತಿಯ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿಯಲು ಸಜ್ಜಾದ ಸಮಂತಾ! ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮದುವೆ?

Samantha-Raj Nidimoru wedding rumors: ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ಸಮಂತಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಸರಣಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕ ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ.  

Written by - Savita M B | Last Updated : Dec 1, 2025, 10:28 AM IST
  • ಸಮಂತಾ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು
  • ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಮಂತಾ ಮತ್ತು ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹಲವು ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿವೆ

Trending Photos

ಈ ವಾರ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಯಾರು ಔಟ್ ಗೊತ್ತಾ?
camera icon5
ಈ ವಾರ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಯಾರು ಔಟ್ ಗೊತ್ತಾ?
ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಸೆಂಚುರಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್‌ ಹೇಗಿತ್ತು.. ಸ್ಟಾರ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ನ ಟಾಪ್‌ ಫೋಟೋಸ್‌!
camera icon4
ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಸೆಂಚುರಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್‌ ಹೇಗಿತ್ತು.. ಸ್ಟಾರ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ನ ಟಾಪ್‌ ಫೋಟೋಸ್‌!
ಉತ್ತಮ ನಾಯಕನ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದ ದೊರೆ ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಗೋಯೆಂಕಾರ ನಿಲುವು
camera icon10
Dr Subhash Chandra Goenka
ಉತ್ತಮ ನಾಯಕನ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದ ದೊರೆ ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಗೋಯೆಂಕಾರ ನಿಲುವು
ಸತತ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆ! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರೇ.. ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ದರ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ
camera icon5
Gold price
ಸತತ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆ! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರೇ.. ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ದರ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ
ವದಂತಿ ನಿಜವಾಯ್ತಾ.. ಆಪ್ತ ಗೆಳತಿಯ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿಯಲು ಸಜ್ಜಾದ ಸಮಂತಾ! ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮದುವೆ?

Samantha and Raj Nidimoru: ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ತಾರೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಸಮಂತಾ, ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಆದರೆ 2021 ರಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿತು. ನಂತರ, ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶೋಭಿತಾ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಆದರೆ ಸಮಂತಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  

Add Zee News as a Preferred Source

ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಮಂತಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಸರಣಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕ ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಹಲವು ಬಾರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವತಃ ಸಮಂತಾ ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಜೊತೆಗಿನ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸಹ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಅವರ ಪತ್ನಿ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಮಂತಾ ಮತ್ತು ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹಲವು ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿವೆ.. 

Shhyamalide insta story after Sam-Raj marriage news
byu/AmbassadorNew1257 inBollyBlindsNGossip

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಅಂದವೆಲ್ಲ ಮಾಸಿಹೋಗಿ ಏಕಾಏಕಿ ಗುರುತೇ ಸಿಗದಂತಾದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆಳಿದ ಸುಂದರಿಯ ರೂಪ ನೋಡಿ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಶಾಕ್‌ ..

ಹೌದು ಸಮಂತಾ - ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ಇಂದು ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ರಂದು ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನ ಇಶಾ ಫೌಂಡೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಗುರುಗಳ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಅವರ ವಿವಾಹದ ಸುದ್ದಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಆದರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮದುವೆಯಾದರೂ ಸಮಂತಾ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸುತ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.

ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರ, ಸಮಂತಾ ತಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಇಶಾ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಭೈರವಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಟಿ ಸದ್ಗುರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಶಾಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸ್ಯಾಮ್ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇಶಾ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧದಿಂದಾಗಿ ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಅವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಅಂದವೆಲ್ಲ ಮಾಸಿಹೋಗಿ ಏಕಾಏಕಿ ಗುರುತೇ ಸಿಗದಂತಾದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆಳಿದ ಸುಂದರಿಯ ರೂಪ ನೋಡಿ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಶಾಕ್‌ ..

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Samantha Ruth Prabhuraj nidimoruwedding rumorsIsha Yoga CentreRELATIONSHIP NEWS

Trending News