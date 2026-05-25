samantha emotional comments on husband: ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿ ಸಮಂತಾ ತಮ್ಮ ಪತಿ ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ದಿನವೂ ಅವರಿಂದ ದೂರ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವರು ಭಾವುಕರಾದರು.
ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಪತಿ ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷಕರವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾ ಕೆಲವು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾ, ತಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನಾವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳು ಕಪಲ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಕೆಲಸ, ಪ್ರಯಾಣ, ವ್ಯಾಯಾಮ ಯಾವುದಾದರೂ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಒಂದು ದಿನವೂ ಅವನಿಂದ ದೂರ ಇರುವುದು ನನಗೆ ಕಷ್ಟ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಅವರ ಸಂಬಂಧವು ಮಧುಚಂದ್ರದ ಹಂತವನ್ನು ಮೀರಿ ಆಳವಾದ ಸಂಪರ್ಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಹಾಲಿವುಡ್ ತಾರೆ ಲಿಯೊನಾರ್ಡೊ ಡಿಕಾಪ್ರಿಯೊ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಸ್ಕಾರ್ಸೆಸೆ ಅವರನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ರಾಜ್ ಅವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ತನ್ನ ನಟನೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಮಂತಾ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದಾಗಿ ತಾನು ಉತ್ತಮ ನಟಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಹೋಲಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸಮಂತಾ ಮತ್ತು ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು 'ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನ್ 2' ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದರು. ನಂತರ ಅವರು 'ಸಿಟಾಡೆಲ್: ಹನಿ ಬನ್ನಿ' ಗಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. 2024 ರಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು. ಕೊನೆಗೂ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ, ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನ ಇಶಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿವಾಹವು ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರ ನಡುವೆ ನಡೆಯಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಇಬ್ಬರೂ 'ಮಾ ಇಂತಿ ಬಂಗಾರಂ' ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ.
ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಮತ್ತು ನಟ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ 2021 ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ಮತ್ತು ನಂತರದ ವಿಚ್ಛೇದನವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು.ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಮದುವೆಯ ನಂತರ ವಿಭಿನ್ನ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ. ವಿಭಜನೆಯು ಪರಸ್ಪರ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿತ್ತು, ಆದರೂ ಇದು ಗಮನಾರ್ಹ ಮಾಧ್ಯಮ ಗಮನ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಊಹಾಪೋಹಗಳನ್ನು ಭಾರೀ ಗಮಸೆಳೆಯಿತು..
ಸದ್ಯ ಸಮಂತಾ ರಾಜ್ ನಿದಿಮೋರು ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರು ಬಹಳ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಇತೀಚೆಗೆ ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ ಭಾರೀ ಗಮನಸೆಳೆದರು.