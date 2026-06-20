Samantha pregnancy rumors: ಸಮಂತಾ ಮಗುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದೆ. ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಚಿತ್ರ ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ ಪ್ರಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಜೋರಾಗಿವೆ. ಬೇಬಿ ಬಂಪ್ ಮರೆಮಾಡಲು ನಟಿ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಸೀರೆಯನ್ನು ಉಟ್ಟಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ.
ಈ ಚಿತ್ರದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾ ಆಧುನಿಕ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿರಬಹುದು ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸೀರೆಯುಟ್ಟು ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತಾಯಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಟ್ರೋಲ್ಗಳು ಸಹ ಶುರುವಾದವು.
ಸಮಂತಾ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದರೂ, ಸಮಂತಾ ಅಥವಾ ಅವರ ಅಧಿಕೃತ ತಂಡದಿಂದ ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈ ವರದಿಗಳ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು, ಅವರ ತಂಡದಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಗಾಗಿ ಕಾಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸಮಂತಾ ಮೊದಲು ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯದ ನಂತರ ದಂಪತಿಗಳು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ವಾಸಿಸಿದ ನಂತರ, ಸ್ಯಾಮ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಇದು ಕೂಡ ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹವಾಗಿತ್ತು.
ರಾಜ್ ಮತ್ತು ಸಮಂತಾ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭವು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ರಂದು ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನ ಈಶ ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಗ್ಲಾಮರ್ ಲೋಕದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದ ಸಮಂತಾ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಿನಿಮದ ಮೂಲಕ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮರಳಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಂತಾ ನಟನೆಯ ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ ಚಿತ್ರವು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ ತನ್ನ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಅದ್ಭುತ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ ಮೊದಲ ದಿನ ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ₹10 ಕೋಟಿ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿತು.
'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ' ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಸಮಂತಾ ಈ ವಾರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವತಃ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಿಸಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿದ್ದು ಸ್ಯಾಮ್ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಕನ್ನಡ ನಟ ದಿಗಂತ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ಗರ್ಭಿಣಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಲಾಗಿದೆ.
ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಂಭ್ರಮದ ನಡುವೆ ಸಮಂತಾ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ಸಹ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಂತಾ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸುದ್ದಿ ಸಮಂತಾ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದ್ದರೂ, ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯ ಇನ್ನೂ ದೃಢಪಡಬೇಕಾಗಿದೆ.