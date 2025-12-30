ಟಾಲಿವುಡ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರ್ ಅವರನ್ನು ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಆಗಿರೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಅದ್ಧೂರಿತನ ಇಲ್ಲದೇ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಜೋಡಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಈ ಜೋಡಿಯೂ ಹನಿಮೂನ್ಗೆ ಎಂದು ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಮಂತಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಬನ್ನಲ್ಲಿರೋ ವಿಡಿಯೋ, ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚ್ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಸಮಂತಾ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರ್ ಬ್ರೆಡ್ ಅನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿರೋ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರ್ ಹಾಗೂ ಸಮಂತಾ ಅವರು ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ಮೂವಿ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಚಯವಾಗಿದ್ದರು. ದೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನ್- 2 ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ಅನ್ನು ರಾಜ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇನ್ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪಿಕಲ್ ಬಾಲ್ ಲೀಗ್ನ ಫೋಟೋಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಆ ನಂತರ ಇಬ್ಬರು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಎರಡನೇ ವಿವಾಹವಾಗಿತ್ತು.
ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಹೀರೋ ನಾಗಚೈತನ್ಯ ಅವರನ್ನು ಸಮಂತಾ ಈ ಮೊದಲು ಅಂದರೆ 2017ರಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಈ ಜೋಡಿ 2021 ರಲ್ಲಿ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾದರು. ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ ಸಮಂತಾ ಅವರು ಬಾಲಿವುಡ್ನ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಹೋದಾಗ ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರ್ ಪರಿಚಯವಾಗಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
