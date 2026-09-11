Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Entertainment
  • /ಮಕ್ಕಳೇ ಬೇಡ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇ, ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು.. ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸಮಂತಾ

ಮಕ್ಕಳೇ ಬೇಡ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇ, ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು.. ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸಮಂತಾ

ಸಮಂತಾ ಅವರು ಮೇನ್‌ ರೋಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತೆರೆಕಂಡ ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ ಸಿನಿಮಾವು ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿತು. 

Written ByBhimappa
Published: Sep 11, 2026, 04:47 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 04:47 PM IST
ಮಕ್ಕಳೇ ಬೇಡ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇ, ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು.. ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸಮಂತಾ

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ತುಮಕೂರು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್: ಗುಡಿಸಲಿಗೆ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಬೆಂಕಿ, 65 ವರ್ಷದ ವೃದ್ಧೆ ಸಜೀವ ದಹನ
2
3
4
5