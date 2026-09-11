Samantha Raj Nidimoru: ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಅವರು ಈಗ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಮಧುರವಾದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಖುಷಿಯಿಂದ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಈಗ ತಾಯ್ತನದ ಆನಂದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಮತ್ತು ಗಂಡ ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮಗುವಿನ ಆಗಮನದ ಸಂತಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಸುಂದರ ದಿನಗಳು ಹೇಗಿದ್ದವು ಎಂದು ಅನೇಕ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಸಮಂತಾ ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ಅವರು, ಮೊದಲು ನಮಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವು. ರಾಜ್ ಮತ್ತು ನಾನು ಇಬ್ಬರೂ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ಲಾನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರಲು ಬಯಸಿದ್ದೇವು. ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆಯೇ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ಮೇಲೆ ನಾವಿಬ್ಬರು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾದೇವು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಂದಿನ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮನದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂಥತಾ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಗು ಗಂಡಾಗಲಿ ಹೆಣ್ಣಾಗಲಿ ಮಗುವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಹೆಣ್ಣು, ಗಂಡು ಎಂದು ತಾರತಮ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೇ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಿತ್ಯ ಮಗುವಿನ ಕುರಿತೇ ಯೋಚನೆ ಆಗಿದೆ. ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರ್ ಅವರಂತೂ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಗರ್ಭಿಣಿ ಆಗಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಎಂದು ಆ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಸಮಂತಾ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಅವರು ಮೇನ್ ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತೆರೆಕಂಡ ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ ಸಿನಿಮಾವು ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿತು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೂರು ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಹಣವನ್ನು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತು. ಈ ಸಿನಿಮಾವು ಸಮಂತಾ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀಡಿತು. ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ ಸಿನಿಮಾದ ತಸ್ಸಾಡಿಯಾ ಸಾಂಗ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ನಾನು ಗರ್ಭಿಣಿ ಆಗಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ತುಂಬಾ ದಣಿದಂತೆ ಆಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ ಪದೇ ಪದೇ ವಾಂತಿ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೂ ಏನು ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಕಾರು ಚೇಸಿಂಗ್ ದೃಶ್ಯಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ನಂದಿನಿ ರೆಡ್ಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ಸರಿಯಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು ಎಂದು ಸಮಂತಾ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಮಂತಾ ಮತ್ತು ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ಇಬ್ಬರು ಮ್ಯಾರೇಜ್, ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್, 'ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನ್ 2' ಮತ್ತು 'ಸಿಟಾಡೆಲ್: ಹನಿ ಬನ್ನಿ' ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿ ಅರಣಿತ್ತು. ಇದೇ ಪ್ರೀತಿ ಮದುವೆವರೆಗೆ ಬಂತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾ ಮತ್ತು ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ವಿವಾಹವಾದರು. ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನ ಇಶಾ ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಲಿಂಗ ಭೈರವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು.
ಮದುವೆ ಬಳಿಕವೇ ನಂದಿನಿ ರೆಡ್ಡಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾ ಅವರು ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿದ್ದರು. 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಏಕೆಂದರೆ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರದಾನವಾದ ಸಿನಿಮಾವೊಂದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಣ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರುವುದು ದಾಖಲೆ ಆಗಿದೆ. ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ ಸಿನಿಮಾದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಗರ್ಭಿಣಿ ಆಗಿರುವುದನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು.