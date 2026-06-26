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ಬುದ್ಧಿ ಇರುವವರು ಮತ್ತೆ ಅಂತಹವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ!.. ನಟಿ ಸಮಂತಾ ಹೇಳಿಕೆ

samantha relationship comments : ಟಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿ ಸಮಂತಾ ಅವರು ಬುದ್ಧಿ ಇರುವವರು ಮತ್ತೆ ಅಂತಹವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jun 26, 2026, 08:44 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 08:44 PM IST
ಬುದ್ಧಿ ಇರುವವರು ಮತ್ತೆ ಅಂತಹವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ!.. ನಟಿ ಸಮಂತಾ ಹೇಳಿಕೆ
Source: Bureau

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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