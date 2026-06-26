/ಬುದ್ಧಿ ಇರುವವರು ಮತ್ತೆ ಅಂತಹವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ!.. ನಟಿ ಸಮಂತಾ ಹೇಳಿಕೆ

samantha relationship comments :ಟಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿ ಸಮಂತಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚಿನ ಚಿತ್ರ 'ಮಾ ಇಂತಿ ಬಂಗಾರಂ' ಯಶಸ್ಸಿನ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ, ಸಮಂತಾ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೆಲವು ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಕೆಲವು ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ಸಂಬಂಧಗಳು, ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ-ಶೋಭಿತಾ ಧುಲಿಪಲ್ಲಾ ಅವರ ವಿವಾಹದ ವೀಡಿಯೊಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 'ಮಾ ಇಂತಿ ಬಂಗಾರಂ' ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಮಂತಾ, ಜೀವನದ ಸಂಬಂಧಗಳ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಗೌರವಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ನಾವು ಯಾರನ್ನೂ ಅವಲಂಬಿಸಬಾರದು. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವವರೆಗೆ ಕಾಯಬಾರದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಇತರರಿಗಾಗಿ ಬದಲಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಶಕ್ತಿ ಅಡಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಸೂಚಿಸಿದರು. ಈ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿತಗೊಳಿಸಿದರೂ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ಸಮಂತಾ ಅವರ ಕೆಲವು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಶೋಭಿತಾ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲು ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗಚೈತನ್ಯ-ಶೋಭಿತಾ ಅವರ ವಿವಾಹದ ಇತ್ತೀಚಿನ ವೈರಲ್ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಸಹ ಅವರು ಚರ್ಚೆಗೆ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಸಮಂತಾ ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೋನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಸಮಂತಾ ಈ ಹಿಂದೆ ವೈರಲ್ ಆದ ವೀಡಿಯೊವೊಂದರಲ್ಲಿ "ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಬಂಧವೆಂದರೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ." ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಆಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಕೆಲವು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಮಂತಾ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಮತ್ತು ಶೋಭಿತಾ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವುದು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ, ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ-ಶೋಭಿತಾ ಅವರ ವಿವಾಹದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾ ಮಾಡಿದ ಕೆಲವು ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಮಂತಾ ಯಾರನ್ನೂ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಗುರಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅನುಭವಗಳಿಂದ ಕಲಿತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, 'ಮಾ ಇಂತಿ ಬಂಗಾರಂ' ಯಶಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಸಮಂತಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಹೊಸ ಹಂತವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ನಟಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗಮನಹರಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಹೇಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತುಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೇಲಿನ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಮಂತಾ ಅವರ ಸಂಬಂಧದ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಅವು ಸರಳ ಜೀವನ ಪಾಠಗಳೇ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿನ ನೆನಪುಗಳ ಸುಳಿವುಗಳೇ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಇನ್ನೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.