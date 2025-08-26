English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

1 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 1 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದ ನಟಿ... ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಈ ಸೌತ್‌ ಹೀರೋಯಿನ್‌ !!

Highest paid actress : ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್‌ ಸಾಂಗ್‌ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಐಟಂ ಸಾಂಗ್ ಮಾಡಲು 1 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 1 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದ ನಟಿ ಈಕೆ...  

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Aug 26, 2025, 05:40 PM IST
  • ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್‌ ಸಾಂಗ್‌
  • ಈ ಐಟಂ ಸಾಂಗ್ ಮಾಡಲು 1 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 1 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ
  • ಸೌತ್‌ ಸಿನಿರಂಗದ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ?

Trending Photos

ಗುರು ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಸಂಚಾರ: ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ
camera icon5
Shani Gochar 2025
ಗುರು ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಸಂಚಾರ: ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ
ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆಯೇ? ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾರ್ಗ
camera icon11
Electricity bill
ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆಯೇ? ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾರ್ಗ
ಗುರು ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗ: ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಯಶಸ್ಸು, ದಿಢೀರ್ ಧನಲಾಭ, ರಾಜವೈಭೋಗದ ಜೀವನ
camera icon6
Gajalakshmi Yoga
ಗುರು ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗ: ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಯಶಸ್ಸು, ದಿಢೀರ್ ಧನಲಾಭ, ರಾಜವೈಭೋಗದ ಜೀವನ
ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವುದು ವೇತನ ಆಯೋಗದಿಂದಲ್ಲ, ಈ ನಿಯಮದಡಿ ಆಗುವುದು ಸ್ಯಾಲರಿ ಹೈಕ್
camera icon7
salary hike
ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವುದು ವೇತನ ಆಯೋಗದಿಂದಲ್ಲ, ಈ ನಿಯಮದಡಿ ಆಗುವುದು ಸ್ಯಾಲರಿ ಹೈಕ್
1 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 1 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದ ನಟಿ... ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಈ ಸೌತ್‌ ಹೀರೋಯಿನ್‌ !!

Samantha Remuneration : ಹಲವು ಬಾರಿ ಸಿನಿಮಾ ಫ್ಲಾಪ್‌ ಆದರೂ ಐಟಂ ಸಾಂಗ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಐಟಂ ಡ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಟಾಪ್ ನಟಿಯರೂ ಐಟಂ ಸಾಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಭಾವನೆ‌ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರ ಪುಷ್ಪ ಚಿತ್ರದ ‘ಹೂ ಅಂತೀಯಾ ಮಾವ..’ ಹಾಡು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಫೇಮಸ್‌ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗಲೂ ಇದು ಜನರ ಫೆವರೇಟ್‌ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಈ ಹಾಡಿಗಾಗಿ ತೆಲುಗು ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ಸೊಂಟ ಬಳುಕಿಸಿದ್ದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆ ನಟಿ ಏಕಾಏಕಿ ಬೆಡ್‌ರೂಮ್‌ಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಎದೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು..! ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕನ ಸಂಚಲನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ

ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಐದು ನಿಮಿಷ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಸಮಂತಾ ಪಡೆದಿದ್ದು 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಮಂತಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೊದಲ ಐಟಂ ಸಾಂಗ್. ಹಾಡು, ಡ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಎಲ್ಲವೂ ಸೂಪರ್‌ ಹಿಟ್ ಆಯಿತು. 

ನಾಯಕಿ ಸಮಂತಾ ಟಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ತನಗೊಂದು ವಿಶೇಷ ಇಮೇಜ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಪ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಂತಾ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಬಳಿಕ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಂತಾ ಸಹ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಆಗಬಹುದು ಎಂಬ ವದಂತಿ ಗಳಿವೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:Avneet kaur : ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ನನ್ನ..! ಕಿಂಗ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ವಿಚಾರ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ನಟಿ ಅವನೀತ್ ಕೌರ್

ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನಮ್ಮ Youtube Link - https://www.youtube.com/@ZeeKannadaNews/featured ಸಬ್ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಆಗಿರಿ.

About the Author

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

SamanthaHighest Paid ActressSamantha Remuneration

Trending News