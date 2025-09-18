English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಮೌನದಲ್ಲೇ ದುಃಖ ಸಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಂತಾ..! ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಬ್ರೇಕಪ್‌ ನಂತರ ಅನುಭವಿಸಿದ ನೋವನ್ನೇ ಸ್ಯಾಮ್‌ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರಾ..?

Samantha ruth prabhu: ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರ ಪುರುಷನ ಬದುಕು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಮಹಿಳೆಯ ಬದುಕು ತುಂಬಾ ಬದಲಾವಣೆಗೊಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮಾತು ಮಹಿಳೆಯರ ಬದುಕಿನ ನಿಜ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Sep 18, 2025, 03:26 PM IST
  • ಅವರು ಹೇಳುವಂತೆ, ಸಮಾಜ ಮಹಿಳೆಗೆ ತಾನೇ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
  • ವಿಚ್ಛೇದನದಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ನೋಟ ಇನ್ನೂ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ

ಮೌನದಲ್ಲೇ ದುಃಖ ಸಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಂತಾ..! ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಬ್ರೇಕಪ್‌ ನಂತರ ಅನುಭವಿಸಿದ ನೋವನ್ನೇ ಸ್ಯಾಮ್‌ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರಾ..?

Samantha ruth prabhu: ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ, ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರ ಪುರುಷನ ಬದುಕು ಹೆಚ್ಚು ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಹಿಂದಿನಂತೆಯೇ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಮಹಿಳೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆ ಮದುವೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಅವಳಿಗೆ ಗಂಡ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಅತ್ತೆ-ಮಾವಂದಿರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಸಹ ಸೇರಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವಳ ಬದುಕು ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರವೂ ಅವಳು ಈ ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಮರೆತುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಅವರು ಹೇಳುವಂತೆ, ಸಮಾಜ ಮಹಿಳೆಗೆ ತಾನೇ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಅದನ್ನು ಕೋರದೇ, ತಾವೇ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಯಾರೂ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವೇ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ನಿಲುವು. ಈ ಮಾತು ಮಹಿಳೆಯರ ಬದುಕಿನ ವಾಸ್ತವಿಕತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಪುರುಷನಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರ ಹೊಸ ಬದುಕು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಪುನಃ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚು ಧೈರ್ಯ, ಸಹನೆ ಮತ್ತು ಬಲ ಅಗತ್ಯ. ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಇಂದಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಹಕ್ಕು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚರ್ಚೆಗೆ ದಾರಿಯನ್ನೇ ತೆರೆಯುತ್ತದೆ.

ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಶಿಕ್ಷಣ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ವಿಚ್ಛೇದನದಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ನೋಟ ಇನ್ನೂ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನು ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಅದನ್ನು ಸಹಜವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮಹಿಳೆ ಅದೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದರೆ, ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ಟೀಕೆಗಳು, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಒತ್ತಡಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೇಳುವಂತೆ, ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಸಮಾಜದಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸದೆ, ತಾವೇ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯ.
 

