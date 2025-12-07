English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಏಕಾಏಕಿ ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್‌ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸಮಂತಾ! ಮತ್ತೇ ಅದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಾ ಸ್ಯಾಮ್..?‌

ನಟಿ ಸಮಂತಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಾಕ್‌ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.. ಇದೇ ವೇಳೆ ಸ್ಯಾಮ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ನಿರ್ಧಾರ‌  ಶಾಕಿಂಗ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ...

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Dec 7, 2025, 01:11 PM IST
  • ನಟಿ ಸಮಂತಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ
  • ಮದುವೆಯ ಬಳಿಕ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಮೇಕಪ್‌ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಟಿ
  • ಸಮಂತಾ-ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ಹನಿಮೂನ್ ರದ್ದುಗೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ

ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಏಕಾಏಕಿ ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್‌ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸಮಂತಾ! ಮತ್ತೇ ಅದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಾ ಸ್ಯಾಮ್..?‌

Samantha Ruth Prabhu second marriage: ಟಾಲಿವುಡ್‌ ನಟ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದ ನಂತರ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಯಾಮ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1ರಂದು ವಿವಾಹವಾದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಮ್ಮ ಹನಿಮೂನ್ ಅನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ, ಸಮಂತಾ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪೋಸ್ಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ನವದಂಪತಿ ರಜೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಭಾವಿಸಿದಾಗಲೇ ಸಮಂತಾ ಹಠಾತ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಂತಾ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆಯತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಅವರು ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೋವನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ʼDo thisʼ ಎಂಬ ಟ್ಯಾಗ್‌ಲೈನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸಮಂತಾ-ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ಅವರ ಹನಿಮೂನ್ ರದ್ದುಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರು ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆಂದು ದೃಢವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ಗೆದ್ದ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದು ಈ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ

ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಸಮಂತಾ, ತಮ್ಮದೇ ನಿರ್ಮಾಣದ 'ಮಾ ಇಂತಿ ಬಂಗಾರಂ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನ ನಂದಿನಿ ರೆಡ್ಡಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಂತಾ ತಮ್ಮ ಹನಿಮೂನ್ ಟ್ರಿಪ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ತಾರೆಯ ಮದುವೆ ನಡೆದಾಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಚರ್ಚೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ವಿವಾಹ ಸಂಭ್ರಮದ ಸದ್ದುಗಳನ್ನ ಬದಿಗಿಟ್ಟು, ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಹಿಂದಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲದಿಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಮತ್ತು ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ವಿವಾಹವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ಪುನರಾವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮದುವೆ ವಿಚಾರ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಲ್‌ಚಲ್‌ ಎಬ್ಬಿಸಿದೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿವಾಹಿತ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಜೊತೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ! ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲೇ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ!

ಡಿಸೆಂಬರ್ 1ರಂದು ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನ ಇಶಾ ಫೌಂಡೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾ ಮತ್ತು ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭವು ಯಾವುದೇ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಚಾರವಿಲ್ಲದೆ, ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ, ಕೇವಲ 30 ಅತಿಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯಿತು. ಈ ವಿವಾಹದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಸಮಂತಾ ಅವರ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಧರಿಸಿದ್ದ ಉಂಗುರವು ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು. ಸುಂದರವಾದ ಮೇಕಪ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು.

ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ಈ ಹಿಂದೆ 2015ರಲ್ಲಿ ಬರಹಗಾರ್ತಿ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯೆ ಶ್ಯಾಮಲಿ ದೇ ಅವರನ್ನ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು 2022ರಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಸಮಂತಾ ಈ ಹಿಂದೆ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯರನ್ನ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರೆಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಸಮಂತಾ ಮತ್ತು ರಾಜ್ 'ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನ್ 2' ಮತ್ತು 'ಸಿಟಾಡೆಲ್: ಹನಿ ಬನ್ನಿ' ನಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2025ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಹೊರ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಈಗ ಈ ಜೋಡಿ ವಿವಾಹಿತರಾಗಿದ್ದು, ಖುಷಿಯ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

Samantha Ruth PrabhuSamantha Second Marriageraj nidimoruNaga Chaitanyasamantha ruth prabhu second marriage

