Samantha workout photos: ಟಾಲಿವುಡ್‌ನ ಮೋಹಕ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಸಮಂತಾ ರುತ್‌ ಪ್ರಭು. ಇವರ ಅಂದ ನಟನೆಗೆ ಹಾಗೂ ಮನಸೋಲದವರಿಲ್ಲ.ಈ ಕ್ಯೂಟ್‌ ಬೇಬಿಯ ವರ್ಕೌಟ್‌ ಫೋಟೋಸ್‌ ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದೆ. ಹೆವಿ ವರ್ಕೌಟ್‌ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಇದೀಗ ವರ್ಕೌಟ್‌ನಿಂದ ಕಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಬೆನ್ನನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿರುವ ಫೋಟೋ ಕಂಡು ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಅರೆ ವಾವ್‌ ಸಮಂತಾ ಅಂತಾ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Nov 27, 2025, 01:40 PM IST
  • ಬ್ಯಾಕ್‌ ಫೋಟೋ ತೋರಿಸಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ನಿದ್ದೆಕೆಟ್ಟಿಸಿದ ಸಮಂತಾ
  • ಬ್ಯೂಟಿಯ ಪವರ್‌ ಫುಲ್‌ ಮಸಲ್‌ ಕಂಡು ತೆಳ್ಳಗಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂದವರು ಶಾಕ್‌
  • ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದರೂ ಕೂಡ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕಡೆಗಣಿಸದ ಸಮಂತಾ

 ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಅವರ ತೆರೆಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತೆರೆಯ ಹೊರಗಿನ ಅವರ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿರುವ ಜೀವನ ಶೈಲಿಗೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಪರೂಪದ ಸ್ವಯಂ ನಿರೋಧಕ ಸ್ಥಿತಿಯಾದ ಮಯೋಸಿಟಿಸ್ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ನಂತರ ಸಮಂತಾ ಚೇತರಿಕೆಯಾಗಿದರು. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪವರ್‌ ಫುಲ್‌ ಬ್ಯಾಕ್‌ ವರ್ಕೌಟ್‌ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು, ಆ ವರ್ಕೌಟ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬೆನ್ನಿನ ಮಸಲ್ ಫೋಟೋ ಒಂದನ್ನ ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.  ಪವರ್‌ ಫುಲ್‌ ಬ್ಯಾಕ್‌ ವರ್ಕೌಟ್‌ ಬಗ್ಗೆ ತಾನು ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೆಂದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಂದರು.. "ಆಕ್ಷನ್ ಮೋಡ್. ಬೀಸ್ಟ್ ಮೋಡ್. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಬಲವಾದ ಬೆನ್ನನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅದು ನನ್ನ ಜೀನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಭಾವಿಸಿದೆ" ಆದ್ರೀಗ ನನ್ನ ಹೆವಿ ವರ್ಕೌಟ್‌ ತಾಳ್ಮೆ ಶ್ರಮದಿಂದ ಪವರ್‌ ಫುಲ್‌ ಬ್ಯಾಕ್‌ ವರ್ಕೌಟ್‌ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖುಷಿಪಟ್ಟರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ ರಜತ್‌ ಸಿಡಿದೆದಿದ್ಯಾಕೆ?

ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​​ನಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಅವರು ಹೊಸ ಫೋಟೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಮ್​​ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾ ಅವರು ಬ್ಯಾಕ್ ಪೋಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆನ್ನಿನ ಮಸಲ್ ತೋರಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಾನು ಎಷ್ಟು ಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ದಿಲ್‌ಖುಷ್‌ ಆಗಿದ್ದು ಬಗೆಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ ಬೆನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸಮಂತಾ ಅವರ ಆಸೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದು ತಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಭಾವಿಸಿದರಂತೆ. ಆದರೆ ಅದು ಅವರ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಆಗಿತ್ತು. ಸತತ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಅವರೀಗ ಬೆನ್ನಿನ ಮಸಲ್ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಂತಾ ಅವರಿಗೆ ಸಖತ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಫೋಟೋ ಮೂಲಕ ಖುಷಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ರೀತಿ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ ಬೆನ್ನು ಹೊಂದಲು ನನ್ನ "ಜೀನ್‌ನಿಂದ" ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸಿದೆ..ಆದೀಗ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯವೆಂದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂಬಂತೆ ಪವರ್‌ ಫುಲ್‌ ಬ್ಯಾಕ್‌ ವರ್ಕೌಟ್‌ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರುವ ಬೆನ್ನಿನ ಮಸಲ್ ತೋರಿಸುವ ಫೋಟೋವನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ.. ಹೇಗೆ ಜೀವಿಸುತ್ತೀರಿ, ಹೇಗೆ ಮಾಗುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ಜೊತೆಗೆ ‘ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂಬುದು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ. ವಯಸ್ಸು ಆದಂತೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಂಥ್ ಟ್ರೇನಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಸ್ಟ್ರಂಥ್ ಟ್ರೇನಿಂಗ್ ನನಗೆ ಬಹಳಷ್ಟನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತನ್ನು ಕಲಿಸಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಸಮಂತಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 3 ಮದುವೆ.. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲಾ ಅನಾಥ.. ರಟ್ಟಾಯ್ತು ಸಿಂಗಲ್‌ ಅಂತಾ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿಯ ಗುಟ್ಟು! ಬಯಲಾಯ್ತು ಮುಖವಾಡ

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

