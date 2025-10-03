English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಹಬ್ಬದ ದಿನವೇ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಸಮಂತಾ..! ಹೊಸ ಜರ್ನಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಸ್ಯಾಮ್‌

Samantha Ruth Prabhu: ಸಮಂತಾ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಸದಾ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ದಿನವೂ ಅವರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್‌ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Oct 3, 2025, 02:42 PM IST
  • ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಟ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನವಾದ ನಂತರ ಸಮಂತಾ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ
  • ಆದರೆ ಇದೀಗ, ಬಾಲಿವುಡ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ

ಹಬ್ಬದ ದಿನವೇ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಸಮಂತಾ..! ಹೊಸ ಜರ್ನಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಸ್ಯಾಮ್‌

Samantha Ruth Prabhu: ವಿಜಯದಶಮಿಯ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಹೊಸ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಮನೆಯ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡು “ಹೊಸ ಆರಂಭಗಳು” ಎಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ‘ಸ್ಯಾಮ್’ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಕುತೂಹಲ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ.

ಸಮಂತಾ ಈ ಹೊಸ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೋ ಅಥವಾ ದಂಪತಿಯಾಗಿ ಹೊಸ ಜೀವನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೋ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ತೀವ್ರವಾಗಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಮನೆ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಗಳು ಕೂಡ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಸಮಂತಾ ಕಳೆದ ಕೆಲ ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಡೇಟಿಂಗ್ ಕುರಿತು ವದಂತಿಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳ ಕುರಿತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1: ಅದ್ಭುತ ನಟನೆ ಮೂಲಕ ಪಡ್ಡೆ ಹುಡುಗರ ಹಾರ್ಟ್‌ ಕದ್ದ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್‌, ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ..?  

ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಟ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನವಾದ ನಂತರ ಸಮಂತಾ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದೀಗ, ಬಾಲಿವುಡ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಸಮಂತಾ ಮತ್ತು ರಾಜ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸೋರಿಕೆಯಾದ ನಂತರ, ಅವರ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಕುರಿತ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1’: ಫಸ್ಟ್‌ ಡೇ ಕಲೆಕ್ಷನ್‌ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಸಮಂತಾ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮತ್ತು ಈ ಹೊಸ ಆರಂಭದ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವುರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಅವರ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಜೀವನದ ಶುಭಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. “ಹೊಸ ಆರಂಭಗಳು” ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಸಮಂತಾ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಸಂತೋಷಕರ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ, ಸಮಂತಾ ಮತ್ತು ರಾಜ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನವ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ಹಬ್ಬದ ಸಡಗರವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಸಮಂತಾ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಹಾದಿಯ ಸಂತೋಷದ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಮನೆ, ಹೊಸ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಪ್ರೇಮದ ಈ ಸಂಯೋಜನೆ ಸಮಂತಾ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗಾಗಿ ನಿಜವಾದ ಉಲ್ಲಾಸಕರ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ.
 

