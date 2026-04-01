ಆ ಕ್ರೀಮ್ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಮುಖ ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತದೆ..! ಸೌಂದರ್ಯ ರಹಸ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸ್ಯಾಮ್‌

Samantha skin care tips : ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಸಮಂತಾ ತಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ಆರೈಕೆ ದಿನಚರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.. ಅಲ್ಲದೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗಿಂತ ಕೆಲವು ಉತ್ತಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ನಮಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಕೆಲವು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಚರ್ಮದ ಆರೈಕೆ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಒಳ್ಳೆಯ ಸೀರಮ್ ಮತ್ತು ರೆಟಿನಾಲ್ನಂತಹ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಾನು 30 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವಳಾಗಿದ್ದು, ರೆಟಿನಾಲ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸಹ ಬಳಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಿರಿಯರಿಗೆ ರೆಟಿನಾಲ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಅದು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಯಾಮ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜೋಡಿ ನಂ 1 ಶೋ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಅಮೃತಾಧಾರೆ ಖ್ಯಾತಿಯ ಗೌತಮ್ ದಿವಾನ್-ಭೂಮಿಕಾ
ವೈದ್ಯರು ಕೂಡ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆಯಂತೆ. ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮ ಕೆಂಪಾಗುವುದು, ಒಣಗುವುದು ಅಥವಾ ಅಲರ್ಜಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡ್ತಾರೆ.
ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಚರ್ಮದ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಸರಳವಾದ ದಿನಚರಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಸ್ಯಾಮ್ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉತ್ತಮ ಕ್ಲೆನ್ಸರ್, ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಮತ್ತು ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಳಸುವುದು ಸಾಕು. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ನೀವು ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು..