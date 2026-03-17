samantha: ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿ ಸಮಂತಾ ಅವರ ಜೀವನವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿಸಿ ವಿಷಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಯಾಣದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ವಿವಾಹ ಮತ್ತು ವಿಚ್ಛೇದನವು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಲನವಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ನಂತರ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿವಾಹವಾದರು.
ಸಮಂತಾ ಅವರ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಅವರ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನೂ ಜನರು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡುತ್ತಿವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯ ಚಿತ್ರವು ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯ ಫೋಟೋ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇಂದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಧ್ರುವತಾರೆ ಕೋಟಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜನ್ಮದಿನ
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸದಾ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಸಮಂತಾ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ತಮ್ಮ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಪತಿ ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ತಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಮುಂದೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿರುಕುಗಳಿವೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದ ನೆಟಿಜನ್ಗಳು, ತನ್ನ ಪತಿ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಮಂತಾ ಈ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ ಸಮಂತಾ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ತಾನು ಹೊಸ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಎಂದು ಸಮಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಯಾರನ್ನೂ ಮತ್ತೆ ನಂಬುವುದು ನನಗೆ ಕಷ್ಟವಾಯಿತು, ಆದರೆ ರಾಜ್ ನಿಡುಮೋರು ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ನಂತರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬದಲಾದವು. ರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಮೊದಲು, ನಾನು ಸೂರ್ಯೋದಯವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು ಬದಲಾವಣೆ ತಂದಿತು. ರಾಜ್ ಮತ್ತು ನಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು, ಒಟ್ಟಿಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವುದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಸಮಂತಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ರಾಜ್ ನಿಡುಮೋರು ತಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವವರೆಗೂ ನಟಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಸಮಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರಭಾವಿಸಿದ ಕಾರಣ ಅವರು ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿವಾಹವಾದರು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಂತಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಂದಿನಿ ರೆಡ್ಡಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮಾ ಇಂತಿಬಂಗಾರಮ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಯಾಮ್ ಸ್ವತಃ ತ್ರಲಾಲಾ ಮೂವಿಂಗ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವುದು ತನಗೆ ಹೊಸ ಸವಾಲು ಎಂದು ಸಮಂತಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಮೇ 15 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಎದುರು ಸಮಂತಾ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಿಟೌನ್ ಟಾಕ್ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಮ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಸರಣಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸಮಂತಾಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೇಜ್ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ಈಗ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಲೋಹಿತ್' ಎನ್ನುವ ಹೆಸರನ್ನು 'ಪುನೀತ್' ಎಂದು ಬದಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇತ್ತು ಈ ಬಲವಾದ ಕಾರಣ! ಆದರೂ ವಿಧಿ..