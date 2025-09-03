English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಎಂಗೇಜ್‌ ಆದ್ರಾ ಸಮಂತಾ..? ನೆಟಿಜನ್ಸ್‌ ಕಣ್ಣರಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಸ್ಯಾಮ್‌ ವೈರಲ್‌‌ ರೀಲ್

dating rumour: ನಟಿ ಸಮಂತಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವುದು, ಹೊಸ ವಿಷಯವಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ, ಅವರು ಒಂದಲ್ಲಾ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸದಾ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಇಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅವರ ರೀಲ್‌ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ.   

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Sep 3, 2025, 07:37 PM IST
  • ನಟಿ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಫೇಮಸ್‌ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು.
  • ನಟಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಹೊಸ ರೀಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಎಂಗೇಜ್‌ ಆದ್ರಾ ಸಮಂತಾ..? ನೆಟಿಜನ್ಸ್‌ ಕಣ್ಣರಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಸ್ಯಾಮ್‌ ವೈರಲ್‌‌ ರೀಲ್

samantha ruth: ನಟಿ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಫೇಮಸ್‌ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಅವರಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ನಟಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ದೀರ್ಘ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತೆಲುಗು ನಟ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಮತ್ತು ಮಯೋಸಿಟಿಸ್ ಎಂಬ ಕಾಯಿಲೆ ನಟಿಯ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಟಿ ಇವೆಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಸಂತೋಷದ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಅವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಹಬ್ಬಿದ್ದವು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಟಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಆದರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಈ ಊಹಾಪೋಹಗಳನ್ನು ಸಮಂತಾ ಅಥವಾ ರಾಜ್ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ದೃಢಪಡಿಸಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಿರಾಕರಿಸಿಲ್ಲ. ಈಗ, ನಟಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಹೊಸ ರೀಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಮಂತಾ ತಮ್ಮ ದುಬೈ ಪ್ರವಾಸದ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ರೀಲ್ ಆಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರೀಲ್‌ನಲ್ಲಿ, ಸಮಂತಾ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೈ ಹಿಡಿದಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ನಟಿ "ನಾನು ಏನು ನೋಡುತ್ತೇನೆ vs ನೀವು ಏನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ" ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ರೀಲ್ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಆದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮುಖ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕಪ್ಪು ಜಾಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಡೆನಿಮ್ ಜೀನ್ಸ್ ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೀಲ್‌ನಲ್ಲಿ, ಅವರು ಕಪ್ಪು ಬ್ಯಾಗ್, ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾಳ ಕೈಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ರೀಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಟ್ಟಲೇ ಜನರು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದು ಅವರ ರೀಲ್‌ಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್‌ಗಳ ಸುರಿಮಳೆ ಸುರಿದಿವೆ. 

 

