Samantha Ruth Prabhu: ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಅವರು ಸದ್ಯ ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಚಾರದ ಬ್ಯುಸಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದಲೇ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಮಂತಾ ಅವರು ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾದಿಂದಲೇ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಂದರಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಂತಾ ಅವರ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾ ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ ಸಿನಿಮಾ ಇದೇ ಜೂನ್ 19 ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಸದ್ಯ ಇದೇ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವ ಸಮಂತಾ ಅವರು ಕೆಲವೊಂದು ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ಅವರು, ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಗಿರಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಹಾಗೇ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಸಿನಿಮಾ ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬೆಂಬಲಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಾನು ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ನ ಅಮಲಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವ್ಯಸನಿಯಾಗಿದ್ದೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸತತ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರ ತಿಳಿಯದೆಯೇ ಬೆಳೆಯಿತು. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬದ ಸರಳ ಹುಡುಗಿ ಅಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ನನಗೆ ನಂಬಲಾಗದಂತಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 5 ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಐದು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಹಿಟ್ಗಳಾದ ನಂತರ ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮವು ನನ್ನನ್ನು 'ಗೋಲ್ಡನ್ ಲೆಗ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಈ ಟ್ಯಾಗ್ಲೈನ್ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿತು. ನಟಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಎಂದಿಗೂ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮೊದಲು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೆ. ಆದರೂ ಈಗಲೂ ಉತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಜೀವನ ಎಂದಿಗೂ ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಮಯವು ನಮಗೆ ಆಗಾಗ ಕಠಿಣ ಹೊಡೆತ ನೀಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. 2022ರಲ್ಲಿ ಮಯೋಸಿಟಿಸ್ ಎಂಬ ಅಪರೂಪದ ಸ್ವಯಂ ನಿರೋಧಕ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವುದು ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆತಂಕ ತರಿಸಿತ್ತು. ಈ ಮಾರಕ ಕಾಯಿಲೆ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದಾಗಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ದೀರ್ಘ ವಿರಾಮವು ತನ್ನ ಆಲೋಚನಾ ವಿಧಾನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿತು ಎಂದು ಸಮಂತಾ ಅವರು ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಯೋಸಿಟಿಸ್ ಕಾಯಿಲೆಯ ವಿರಾಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಹಳೆಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿಕೊಂಡೆ. ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಾಗ ನನ್ನ ಹಳೆಯ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಬಿಡಲು ನಾನು ದೃಢವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಈ ವಿರಾಮವು ನನ್ನ ಜೀವನ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಸ ಬೆಳಕಿಗೆ ತಂದಿತು ಎಂದು ಸಮಂತಾ ಅವರು ಭಾವುಕರಾದರು. ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯಾಗಿರುವ ಸಮಂತಾ ಅವರು ಜೂನ್ 19 ರಂದು ತಮ್ಮ ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ ಸಿನಿಮಾದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.