Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Entertainment
  • /ಗೋಲ್ಡನ್ ಲೆಗ್.. ಅಹಂಕಾರ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಇದು ನನ್ನ ಹೊಸ ಲೈಫ್‌, ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ ಭಾವುಕ!

ಗೋಲ್ಡನ್ ಲೆಗ್.. ಅಹಂಕಾರ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಇದು ನನ್ನ ಹೊಸ ಲೈಫ್‌, ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ ಭಾವುಕ!

ಸ್ಟಾರ್‌ಡಮ್‌ನ ಅಮಲಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವ್ಯಸನಿಯಾಗಿದ್ದೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸತತ ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರ ತಿಳಿಯದೆಯೇ ಬೆಳೆಯಿತು.

Written ByBhimappa
Published: Jun 17, 2026, 06:16 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 06:16 PM IST
ಗೋಲ್ಡನ್ ಲೆಗ್.. ಅಹಂಕಾರ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಇದು ನನ್ನ ಹೊಸ ಲೈಫ್‌, ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ ಭಾವುಕ!

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಗೋಲ್ಡನ್ ಲೆಗ್.. ಅಹಂಕಾರ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಇದು ನನ್ನ ಹೊಸ ಲೈಫ್‌, ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ ಭಾವುಕ!
Samantha3 min ago
2
Vastu Shastra32 min ago
3
Ishan Kishan51 min ago
4
India vs Afghanistan55 min ago
5
karnataka resort politics1 hr ago