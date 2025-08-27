ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಈಗ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಮತ್ತು ನಡೆಗಳಿಂದ ನಟಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದಾರೆ.
ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಇಮೇಜ್ನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಮಂತಾ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೊಸೆಯಾಗಿದ್ದ ಇವರು ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೂರವಿದ್ದರೂ, ಜನರ ಮಾತುಗಳು ಇನ್ನೂ ಅವರ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಚರ್ಚೆಯ ಕಾರಣ ವಿಚ್ಛೇದನವಲ್ಲ, ಬೇರೆಯೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಟಿ ಮತ್ತೇ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿಯಾಗಿ, ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ ಸಮಂತಾ ಈಗ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಪ್ರೇಮಕಥಾ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಗಾಸಿಪ್ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೂ ಜೋರಾಗಿವೆ. ಯುವ ನಟರ ಜೊತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಚರ್ಚೆಗಳು ಶುರುವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಸಿನಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ‘ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನ್ 2’ ಹಾಗೂ ‘ಸಿಟಾಡೆಲ್’ ಮೂಲಕ ಆಕ್ಷನ್ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ ಸಮಂತಾ, ಈಗ ಹಾರರ್–ಹಾಸ್ಯ ‘ಶುಭಂ’ ಚಿತ್ರದಿಂದ ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯಾಗಿ ಕೂಡಾ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ದೇಶನದತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿರುವ ಸುದ್ದಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಂತಾ ‘ರಕ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ’ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಈ ಸರಣಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆಂಬ ಗಾಸಿಪ್ ಬಂದಿದ್ದರೂ, ಚಿತ್ರತಂಡ ಅದನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ‘ಮಾ ಇಂತಿ ಬಂಗಾರಂ’ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಅಂದರೆ ನಟಿ, ನಿರ್ಮಾಪಕಿ, ಈಗ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಸಮಂತಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನವೇ ಹೊಸ ತಿರುವು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ!
ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಅವರ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ಕೂಡಾ ಸಾದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ನಾಗಚೈತನ್ಯರಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದ ನಂತರ ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದ ಸಮಂತಾ, ಈಗ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಬಿ-ಟೌನ್ ಗಾಸಿಪ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಮಂತಾ ರಾಜ್ ಜೋಡಿಯ ಕೆಲವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಫೋಟೋಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಇವರಿಬ್ಬರ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಚರ್ಚೆ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಗಾಲೀ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ದೂರವಾದ್ರೂ, ಸಮಂತಾಳ ಹೆಸರು ಇನ್ನೂ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ರೋಮಾಂಚನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ನಟಿ, ನಿರ್ಮಾಪಕಿ, ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಎನ್ನುವ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪಯಣದ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಗಾಸಿಪ್ ಕೂಡ ಫಿಲ್ಮ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.