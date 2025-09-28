English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಸಮಂತಾ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಡೇಟ್‌ ಕೊನೆಗೂ ಫಿಕ್ಸ್!

Samantha Marriage Date : ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಸಮಂತಾ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಸುದ್ದಿಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದವು. 

Sep 28, 2025
Samantha Second Marriage : ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಸಮಂತಾ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಸುದ್ದಿಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಇದೀಗ ಸಮಂತಾ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. 

ಸಮಂತಾ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಸುದ್ದಿಗಳು ಆಗಾಗ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಸಮಂತಾ ಈಗಾಗಲೇ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ನಂತರ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದ ನಂತರ, ಸಮಂತಾ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಸಮಂತಾ ಅವರಿಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ಎರಡನೇ ವಿವಾಹವಾದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಟ ವಿಜಯ್‌ ಬಳಿ ಇದೆ ಹೈ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರ್‌! ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ, ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತಿರಾ

ನಾಗಚೈತನ್ಯ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿವಾಹವಾದ ನಂತರ ಎಲ್ಲಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಮಂತಾ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಯಾವಾಗ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಸಮಂತಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಹರಡುತ್ತಿದೆ. ಸಮಂತಾ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಸಮಂತಾ ಜಿಮ್‌ನಿಂದ ಬಂದು ರಾಜ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಾರು ಹತ್ತಿ ಹೊರಟುಹೋದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಈಗ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಕಾರ್ತಿಕಮಾಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ನಂತರ ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ಮದುವೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲವು ವದಂತಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ. ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ. ಈ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ನಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಸಮಂತಾ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಟಾಲಿವುಡ್‌ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮದುವೆ ಸದ್ದು.. ಶ್ರೀಮಂತ ಉದ್ಯಮಿಯ ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್‌ ಸಹೋದರನ ಮದುವೆ!

