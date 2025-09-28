ಸಮಂತಾ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಡೇಟ್‌ ಕೊನೆಗೂ ಫಿಕ್ಸ್!

Samantha Second Marriage : ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಸಮಂತಾ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಸುದ್ದಿಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಇದೀಗ ಸಮಂತಾ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಸಮಂತಾ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಸುದ್ದಿಗಳು ಆಗಾಗ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಸಮಂತಾ ಈಗಾಗಲೇ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ನಂತರ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದ ನಂತರ, ಸಮಂತಾ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಸಮಂತಾ ಅವರಿಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ಎರಡನೇ ವಿವಾಹವಾದರು.
ನಾಗಚೈತನ್ಯ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿವಾಹವಾದ ನಂತರ ಎಲ್ಲಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಮಂತಾ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಯಾವಾಗ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಸಮಂತಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಹರಡುತ್ತಿದೆ. ಸಮಂತಾ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಸಮಂತಾ ಜಿಮ್ನಿಂದ ಬಂದು ರಾಜ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಾರು ಹತ್ತಿ ಹೊರಟುಹೋದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಈಗ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಕಾರ್ತಿಕಮಾಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ನಂತರ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ಮದುವೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲವು ವದಂತಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ. ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ. ಈ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ನಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಸಮಂತಾ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
