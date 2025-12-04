English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ಮದುವೆಯಾದ ಎರಡೇ ದಿನಕ್ಕೆ ʼಸಮಸ್ಯೆಯಂತೆʼ... ಪತಿ ಮುಂದೆಯೇ ನಿಂತು ನಟಿ ಸಮಂತಾ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ವೈರಲ್‌!

ಮದುವೆಯಾದ ಎರಡೇ ದಿನಕ್ಕೆ ʼಸಮಸ್ಯೆಯಂತೆʼ... ಪತಿ ಮುಂದೆಯೇ ನಿಂತು ನಟಿ ಸಮಂತಾ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ವೈರಲ್‌!

ಸಮಂತಾ ತನ್ನ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಮರುಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯೂಟ್‌ ನೋಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವುದು, ರಾಜ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ತನ್ನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು. ಇದು ಬಹುಶಃ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Dec 4, 2025, 02:59 PM IST
    • ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ನಿರ್ಮಾಪಕ ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ
    • ಫನ್ನಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ವೊಂದನ್ನು ಶೇರ್‌ ಮಾಡಿರುವ ಸಮಂತಾ
    • ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿವಾಹದ ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು

ಮದುವೆಯಾದ ಎರಡೇ ದಿನಕ್ಕೆ ʼಸಮಸ್ಯೆಯಂತೆʼ... ಪತಿ ಮುಂದೆಯೇ ನಿಂತು ನಟಿ ಸಮಂತಾ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ವೈರಲ್‌!

ಇತ್ತೀಚೆಗೆಯಷ್ಟೇ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು, ನಿರ್ಮಾಪಕ ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕರಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲೇ ಅನುಮಾನವಿತ್ತು. ಇವರಿಬ್ಬರು ಡೇಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದವು. ಇದೀಗ ಮದುವೆಯಾಗಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 

ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಫನ್ನಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ವೊಂದನ್ನು ಶೇರ್‌ ಮಾಡಿರುವ ಸಮಂತಾ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನೋಟವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬುಧವಾರ, ಸಮಂತಾ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಮೇಘನಾ ವಿನೋದ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿವಾಹದ ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 

ಇದೀಗ ಸಮಂತಾ ತನ್ನ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಮರುಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯೂಟ್‌ ನೋಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವುದು, ರಾಜ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ತನ್ನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು. ಇದು ಬಹುಶಃ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ.

ವರಮಾಲಾ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲು ಸಮಂತಾ ಒಂದು ಫೋಟೋಗೆ ಫೋಸ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಾರ ಹಿಡಿದು ರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ನಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫೋಟೋಗೆ ತಮಾಷೆಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಈಗ ನಾನು ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ಷಣ.." ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 

ಇತರ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ, ಸಮಂತಾ ಹಸಿರು ದುಪಟ್ಟಾದೊಂದಿಗೆ ರೋಮಾಂಚಕ ಹಳದಿ ಸೂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಗುತ್ತಾ, ತನ್ನ ಮೆಹೆಂದಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಮುದ್ದಾದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ ತನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವಾಗ ಅವರು ನಗುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. 

ಸಮಂತಾ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ರಂದು ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನ ಇಶಾ ಫೌಂಡೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ದಂಪತಿಗಳು ಭೂತ ಶುದ್ಧಿ ಪದ್ದತಿಯಂತೆ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ.

 

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

