Samantha: ನಾಯಕಿ ಸಮಂತಾ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಿಂದ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದ ಸ್ಯಾಮ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶುಭಂ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಎದುರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಈಗ ಅವರು ʻಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂʼ ಎಂಬ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ನಿಯಮಿತ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಸ್ಯಾಮ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಈ ವದಂತಿಗಳ ನಡುವೆ, ಶುಕ್ರವಾರ ಸಮಂತಾ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಆ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ, ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ಅವರನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವ ಫೋಟೋ ಕೂಡ ಇದೆ.
ಸಮಂತಾ ಅವರ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ ಬ್ರಾಂಡ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾ ಈ ಫೋಟೋವನ್ನು ತೆಗೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದು ಈಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಹಲವಾರು ಫೋಟೋಗಳೊಂದಿಗೆ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸ್ಯಾಮ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. "ಕುಟುಂಬ ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ.. ಕಳೆದ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ ಹೇಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕೆಂದು ನನಗೆ ಕಲಿಸಿದ ಸಣ್ಣ... ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನಾನು ಈಗ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.. ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ, ಶ್ರಮಶೀಲ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ನಾನು ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಆರಂಭ" ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಯಾಮ್.. ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರುವುದಾದರೆ. ಸಮಂತಾ ರಾಜ್ ಮತ್ತು ಡಿಕೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಸೀಸನ್ 2 ಮತ್ತು ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಹನಿ ಬನ್ನಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಇಬ್ಬರೂ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿರುವ ಸಮಂತಾ, ಶುಭಂ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯಾದರು.
