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ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದ ಸಮಂತಾ

samantha speech: ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಯಾದ ಕೆಲ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸಮಂತಾ ಯಾಕೇ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರು ಅನ್ನೋ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. 
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jun 16, 2026, 01:33 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 01:33 PM IST
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದ ಸಮಂತಾ

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದ ಸಮಂತಾ
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