samantha speech: ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಯಾದ ಕೆಲ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸಮಂತಾ ಯಾಕೇ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರು ಅನ್ನೋ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ಸಮಂತಾ ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ 'ಮಾ ಇಂತಿ ಬಂಗಾರಂ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ ಜೂನ್ 19 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ಪೂರ್ವ-ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ನಟಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು, ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ದಣಿವರಿಯದ ಕೆಲಸವು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸು ನಟರು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಿಜವಾದ ನಾಯಕರಾದ ಎಲ್ಲಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಜ್ಞರಿಗೂ ಸೇರಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಸಮಂತಾ ತಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರತಂಡವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಹಾಜರಿದ್ದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಳೆದ ಐದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯಾಗಿ ಅವರು ಅನುಭವಿಸಿದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಹಿಟ್ ಆದಾಗ, ಅದರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನಟರು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ, ಆದರೆ "ಚಿತ್ರವನ್ನು ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ತರಲು ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮಿಸುವ ನಿಜವಾದ ಜನರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಲು" ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಒಂದು ಅವಕಾಶವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಸಮಂತಾ ಹೇಳಿದರು.
ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಮಹೇಶ್, ಸೀನು, ಅನ್ವೇಶ್, ವಂಶಿ ಮತ್ತು ಕುಶಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಅವರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ VFX ತಂಡದ ನಿಖಿಲ್, ವಸಂತ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಹಾಸ್ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ವಸಂತ್ ಒದಗಿಸಿದ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ತನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದವು ಮತ್ತು ಅವರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ನಟನೆಗೆ ಕಾರಣ ಆ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಿಂತಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಆರ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಕೇಶ್ನಂತಹ ವಿತರಕರಿಗೆ ಅವರು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಅಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳು ತನಗೆ ವಿರಳವಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಜ್ಞರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಸಮಂತಾ ಹೇಳಿದರು. ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಓಂ, 90 ರ ದಶಕದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಉಲ್ಲಾಸ್, ಚಿತ್ರವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಪಲ್ಲವಿ, ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಪಾದಕ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹಗಲಿರುಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಮಿಶ್ರಣ ಅಜಿತ್ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಆಕ್ಷನ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಲೀ ವಿಟ್ಟೇಕರ್ ಒದಗಿಸಿದ ಅಸಾಧಾರಣ ಆಕ್ಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅವರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. "ಇದು ಕೇವಲ ಟೀಸರ್, ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ," ಅವರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು.
ಈ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ವೈರಲ್ ಹಾಡನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಪೋನಿ, ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಮಿಕಿ ಜೆ ಮೇಯರ್, ಸುರೇಶ್ ಬೊಬ್ಬಿಲಿ ಮತ್ತು ಮಹೇಶ್ ಶಂಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಮಂತಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದ ಬೆಂಬಲದಿಂದಾಗಿ ಚಿತ್ರದ ಅಂತಿಮ ಪ್ರತಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯಾಗಿ ದ್ವಿಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಮಾಂಕ್ ಮತ್ತು ನಂದಿನಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದೆ. ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು. ರಾಜ್ ಮತ್ತು ಡಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಎಂಬುದೇನೂ ಇಲ್ಲ, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾತ್ರ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ದಾರಿ ಎಂದು ಅವರು ನನಗೆ ಕಲಿಸಿದರು ಎಂದು ಸಮಂತಾ ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಕಡಿಮೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಂದ ಕಲಿತದ್ದು ಇದನ್ನೇ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಸೀತಾ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ರಾಹುಲ್, ಚಿನ್ಮಯಿ, ಸ್ವಪ್ನಾ, ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು, ರವಿ ಮತ್ತು ದೇವಕಟ್ಟಾ ಅವರಂತಹ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಯುವಿಕೆಯ ನಂತರ, ಮಾ ಇಂತಿ ಬಂಗಾರಂ ಜೂನ್ 19 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ತಾವು ಪಟ್ಟ ಶ್ರಮವು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಸಮಂತಾ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರವು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಭರವಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
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