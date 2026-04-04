  • ಭಾರತದ ಯಂಗ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದ ಸ್ವಪ್ನಸುಂದರಿ.. ಸ್ಟಾರ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಜೊತೆ ಈ ಚೆಲುವೆಯ ಡೇಟಿಂಗ್‌..!

ಭಾರತದ ಯಂಗ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದ ಸ್ವಪ್ನಸುಂದರಿ.. ಸ್ಟಾರ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಜೊತೆ ಈ ಚೆಲುವೆಯ ಡೇಟಿಂಗ್‌..!

ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ನೀಡಿಲ್ಲ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Apr 4, 2026, 11:43 PM IST
  • ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಎರಡು ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್‌
  • ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಅದ್ಭುತ ವಿಜಯ
  • ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಹೋರಾಡಿ ತಂಡವನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ ಸಮೀರ್‌ ರಿಜ್ವಿ

ಭಾರತದ ಯಂಗ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದ ಸ್ವಪ್ನಸುಂದರಿ.. ಸ್ಟಾರ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಜೊತೆ ಈ ಚೆಲುವೆಯ ಡೇಟಿಂಗ್‌..!

Sameer Rizvi Yesha Sagar dating rumours: 23 ವರ್ಷದ ಸಮೀರ್ ರಿಜ್ವಿ ಅವರ 90 ರನ್‌ಗಳ ಅಮೋಘ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನೆರವಿನಿಂದ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ 6 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸಮೀರ್ ರಿಜ್ವಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಹೋರಾಡಿಯೇ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ರಿಜ್ವಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸಮೀರ್ ರಿಜ್ವಿಯ ರೂಮರ್‌ ಗರ್ಲ್‌ ಫ್ರೆಂಡ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರ ಬಿದ್ದಿದ.

ಐಪಿಎಲ್ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಸಮೀರ್ ರಿಜ್ವಿ ಇಂಡೋ-ಕೆನಡಾದ ನಿರೂಪಕಿಯಾದ ಯೇಶಾ ಸಾಗರ್ (Yesha Sagar) ಅವರೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಸಮೀರ್ ರಿಜ್ವಿ ಮತ್ತು ಯೇಶಾ ಸಾಗರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಇವೆ. ಆದರೆ ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಹೊರ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. 

ರೆಡ್ಡಿಟ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಮೀರ್ ರಿಜ್ವಿ ಮತ್ತು ಯೇಶಾ ಸಾಗರ್ ಪರಸ್ಪರ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೆಲವು ಪೋಸ್ಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಳಕೆದಾರರು ಯೇಶಾ ಸಾಗರ್ ಅವರನ್ನು ಐಪಿಎಲ್ 2025ರ ದೆಹಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಸಮೀರ್ ರಿಜ್ವಿ ಅಥವಾ ಯೇಶಾ ಸಾಗರ್ ಈ ವದಂತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ಸದ್ಯ ವದಂತಿಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಿಜ್ವಿ ಆಡುವ ಯುಪಿ ಟಿ20 ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಯೇಶಾ ಸಾಗರ್ ಅವರು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಚೀಯರ್‌ ಅಪ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವೆ ಇವರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಅಗಿವೆ. 

ಪಂಜಾಬ್‌ನ ಲುಧಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಯೇಶಾ ಸಾಗರ್ ಜನಿಸಿದ್ದು ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಟನಾ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೊದಲು ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಯುಪಿ ಟಿ20 ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ರಿಜ್ವಿ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವ, ಯೆಶಾ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಸಮೀರ್ ರಿಜ್ವಿ ಮತ್ತು ಯೇಶಾ ಸಾಗರ್ ಪರಸ್ಪರ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಇವೆ. 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

IPL 2026Sameer RizviYesha SagarDelhi CapitalIndo-Canadian anchor

