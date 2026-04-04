ಭಾರತದ ಯಂಗ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದ ಸ್ವಪ್ನಸುಂದರಿ.. ಸ್ಟಾರ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಜೊತೆ ಈ ಚೆಲುವೆಯ ಡೇಟಿಂಗ್‌..!

Sameer Rizvi Yesha Sagar dating rumours: 23 ವರ್ಷದ ಸಮೀರ್ ರಿಜ್ವಿ ಅವರ 90 ರನ್ಗಳ ಅಮೋಘ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನೆರವಿನಿಂದ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸಮೀರ್ ರಿಜ್ವಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಹೋರಾಡಿಯೇ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ರಿಜ್ವಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸಮೀರ್ ರಿಜ್ವಿಯ ರೂಮರ್ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರ ಬಿದ್ದಿದ.
ಐಪಿಎಲ್ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಸಮೀರ್ ರಿಜ್ವಿ ಇಂಡೋ-ಕೆನಡಾದ ನಿರೂಪಕಿಯಾದ ಯೇಶಾ ಸಾಗರ್ (Yesha Sagar) ಅವರೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಸಮೀರ್ ರಿಜ್ವಿ ಮತ್ತು ಯೇಶಾ ಸಾಗರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಇವೆ. ಆದರೆ ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಹೊರ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ.
ರೆಡ್ಡಿಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಮೀರ್ ರಿಜ್ವಿ ಮತ್ತು ಯೇಶಾ ಸಾಗರ್ ಪರಸ್ಪರ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೆಲವು ಪೋಸ್ಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಳಕೆದಾರರು ಯೇಶಾ ಸಾಗರ್ ಅವರನ್ನು ಐಪಿಎಲ್ 2025ರ ದೆಹಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6; ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಧ್ವಂಸಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್.. ಕೇವಲ 9 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್..!
ಸಮೀರ್ ರಿಜ್ವಿ ಅಥವಾ ಯೇಶಾ ಸಾಗರ್ ಈ ವದಂತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ಸದ್ಯ ವದಂತಿಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಿಜ್ವಿ ಆಡುವ ಯುಪಿ ಟಿ20 ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯೇಶಾ ಸಾಗರ್ ಅವರು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಚೀಯರ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವೆ ಇವರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಅಗಿವೆ.
ಪಂಜಾಬ್ನ ಲುಧಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಯೇಶಾ ಸಾಗರ್ ಜನಿಸಿದ್ದು ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಟನಾ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೊದಲು ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಯುಪಿ ಟಿ20 ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ರಿಜ್ವಿ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವ, ಯೆಶಾ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಸಮೀರ್ ರಿಜ್ವಿ ಮತ್ತು ಯೇಶಾ ಸಾಗರ್ ಪರಸ್ಪರ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಇವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: MI vs DC: ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ.. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣವಾದರಾ?