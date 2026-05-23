Shreyas Iyer dating news: ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Shreyas Iyer dating news: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಪಂಚಗಳ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಈಗ ಮೊದಲಿನಂತಿಲ್ಲ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಗೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದರೆ, ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಮತ್ತು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಒಟಿಟಿ ವಿಜೇತೆ ಸನಾ ಮಕ್ಬುಲ್ ಅವರು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಮತ್ತು ಐಪಿಎಲ್ ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿರುವುದು ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಸನಾ ಮಕ್ಬುಲ್ vs ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್: ನಟಿ ಸನಾ ಮಕ್ಬುಲ್ ಭಾರತೀಯ ದೂರದರ್ಶನ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶೇಷ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಒಟಿಟಿ ಸೀಸನ್ ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜನಪ್ರಿಯ ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಸನಾ, ತಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರನ್ನು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಮೇಲೆ ತನಗೆ ಕ್ರಶ್ ಇದೆ ಎಂದು ಅವರು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಈ ಸಂದರ್ಶನ ವೈರಲ್ ಆಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿತು.
ಈ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಅವರು ಆಡುವ ರೀತಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಎಂದು ಸನಾ ಮಕ್ಬೂಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ನನ್ನನ್ನು ಡೇಟ್ಗೆ ಕೇಳಿದರೆ, ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ತಕ್ಷಣ ಅವರಿಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನೀಡುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಅವರು ನಗುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾ ಹೇಳಿದರು. ಗ್ಲಾಮರ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ನಟರೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ತನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸನಾ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ನಟನಾ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಥಿರತೆ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಉದ್ಯಮದ ಜನರನ್ನು ಪಾಲುದಾರರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸನಾ ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬೌಲರ್ ಅರ್ಶ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಆಟದ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ನೋಟವನ್ನು ಸಹ ಹೊಗಳಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಸಮ್ರೀನ್ ಕೌರ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ತನಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡವು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಸತತ ಆರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋತು ತಮ್ಮ ಲಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ನ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಅವಕಾಶಗಳು ಈಗ ಜಟಿಲವಾಗಿವೆ.
ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ಆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಸೋತರೆ, ಅಯ್ಯರ್ ತಂಡವು ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯುತ್ತದೆ. ಅವರು ಗೆದ್ದರೆ, ಪಂಜಾಬ್ನ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಅವಕಾಶಗಳು ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಸೋಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿವೆ.
ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ಲೇಆಫ್ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ, ಸನಾ ಮಕ್ಬೂಲ್ರಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಅವರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸುಂದರಿಯ ಮುಕ್ತ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಸ್ತಾಪಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಾದುನೋಡಬೇಕಿದೆ.
