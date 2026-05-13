Dilip raj Daughters : ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ನಟ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಪಕ ದಿಲೀಪ್ ರಾಜ್ ಅವರ ಅಕಾಲಿಕ ನಿಧನವು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ಗೆ ತುಂಬಲಾಗದ ನಷ್ಟವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದೆ. 'ಹಿಟ್ಲರ್ ಕಲ್ಯಾಣ' ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಮೂಲಕ ನಾಡಿನ ಮನೆಮಾತಾಗಿದ್ದ ದಿಲೀಪ್ ಅವರು ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಶೋಕಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿದೆ.. ಇಂತಹ ದುಃಖದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಿಲೀಪ್ ರಾಜ್ ಅವರ ಮಾವ (ಪತ್ನಿ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ಅವರ ತಂದೆ) ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಅಳಿಯನ ಬಗ್ಗೆ ಭಾವುಕ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Dilip raj family : ದಿಲೀಪ್ ರಾಜ್ ಅವರ ಮಾವ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತ.. ದಿಲೀಪ್ ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕವನು, ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೂ ಅಂತಹ ದೊಡ್ಡ ವಯಸ್ಸೇನಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದು ತುಂಬ ದುಃಖ ತಂದಿದೆ. ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಂಸಾರವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವುಕರಾದರು.
ಅವನನ್ನು ಕಂಡರೆ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ, ಅವಳನ್ನು ಕಂಡರೆ ಅವನಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಣ. ದುಡ್ಡು, ಆಸ್ತಿ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಜೀವನದ ಸಂಗಾತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಬದುಕೋದು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರಿಲ್ಲದೆ ಒಬ್ಬರು ಇರುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು.. ಎಂದು ಅಳಿಯ - ಮಗಳ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಕುರಿತು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ದಿಲೀಪ್ ರಾಜ್ ಪುತ್ರಿ : ದಿಲೀಪ್ ರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಮಗಳು ಬಿಕಾಂ ಪದವಿ ಮುಗಿಸಿ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಮಗಳು ಕಾಲೇಜು ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿ ಕೇವಲ ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳಷ್ಟೇ ಕಳೆದಿದ್ದವು. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯ ಆಸರೆ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿರುವುದು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಕಂಗೆಡಿಸಿದೆ.
ನನ್ನ ಮಗಳು ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ಕೂಡ ಬಿಕಾಂ ಮುಗಿಸಿ, ಪತಿಗೆ ಸಾಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ದಿಲೀಪ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಅವಳು ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಳು. ಇಬ್ಬರೂ ಅತೀವ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸುಂದರ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ವಿಧಿಯಾಟ ಹೀಗೆ ಮುಳುವಾಗಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಹಿಸಲಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಮಾವ ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದರು.
ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಚಿತ್ರರಂಗದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡದ ದೃತಿ ಮತ್ತು ಅದಿತಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯ ಮಗಳು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ತಾನು ನಿಂತು ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಿರಿಯ ಮಗಳು ಅದಿತಿ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಸೇರಿದ್ದರು.
ದಿಲೀಪ್ ರಾಜ್ ಅವರ ಸಾಧನೆ : ದಿಲೀಪ್ ರಾಜ್ ಕೇವಲ ನಟನಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿಯೂ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರು. 'ಮಿಲನ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ 'ಹಿಟ್ಲರ್ ಕಲ್ಯಾಣ' ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಎಜೆ (ಅಭಿನವ್ ಜಗನ್ನಾಥ್) ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕಿರುತೆರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಬೆರೆದಿದ್ದರು..