English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಗಗನಸಖಿಯಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಿಯಾ ಸುದೀಪ್‌ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಯಾವ ಮೂವಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಕಿಚ್ಚನ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ..

Kiccha Sudeep-Priya Love Story: ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ ಟಾಪ್‌ ನಟ ಸುದೀಪ್‌ ಹಾಗೂ ಪ್ರಿಯಾ ಅವರ ಲವ್‌ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Sep 15, 2025, 02:54 PM IST
  • ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರದರಂಗದಲ್ಲಿ ಗುಡ್‌ ಪೇರ್‌ಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದರೇ ಒಂದಷ್ಟು ಮುಖಗಳು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಮುಂದೆ ಬರುತ್ತವೆ
  • ಎಲ್ಲ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಜೊತೆ ಬದುಕುವುದು ಎಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು ಇವರೆಲ್ಲ

Trending Photos

ಗುರುತೇ ಸಿಗದಂತೆ ಬದಲಾದ ಜನ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕ, ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಬಾಯ್ ತರ ಇದ್ದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು?
camera icon5
ACTOR
ಗುರುತೇ ಸಿಗದಂತೆ ಬದಲಾದ ಜನ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕ, ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಬಾಯ್ ತರ ಇದ್ದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು?
ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಹಾಲು ಹಸು, ಕುರಿ, ಮೇಕೆಯದ್ದಲ್ಲ... ಈ ಪ್ರಾಣಿಯದ್ದು; ಮಾನವ ಎದೆ ಹಾಲಿಗೆ ಹೋಲುವ ಇದರ ಬೆಲೆ ಲೀಟರ್‌ಗೆ 5,000 ರೂ.
camera icon6
Expensive Milk
ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಹಾಲು ಹಸು, ಕುರಿ, ಮೇಕೆಯದ್ದಲ್ಲ... ಈ ಪ್ರಾಣಿಯದ್ದು; ಮಾನವ ಎದೆ ಹಾಲಿಗೆ ಹೋಲುವ ಇದರ ಬೆಲೆ ಲೀಟರ್‌ಗೆ 5,000 ರೂ.
10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ 79 ರೂ. ! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಕಾಲ
camera icon8
Gold price
10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ 79 ರೂ. ! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಕಾಲ
ನನ್ನ 1 ದಿನದ ರೇಟ್‌.. ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿಕೊಂಡ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಚೆಲುವೆ..! ತನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಳು
camera icon6
Bigg Boss Nainika
ನನ್ನ 1 ದಿನದ ರೇಟ್‌.. ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿಕೊಂಡ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಚೆಲುವೆ..! ತನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಳು
ಗಗನಸಖಿಯಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಿಯಾ ಸುದೀಪ್‌ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಯಾವ ಮೂವಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಕಿಚ್ಚನ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ..

priya sudeep Life Story: ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರದರಂಗದಲ್ಲಿ ಗುಡ್‌ ಪೇರ್‌ಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದರೇ ಒಂದಷ್ಟು ಮುಖಗಳು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಮುಂದೆ ಬರುತ್ತವೆ.. ಶಿವಣ್ಣ-ಗೀತ, ರಾಧಿಕಾ-ಯಶ್, ಪುನೀತ್‌ ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್‌- ಅಶ್ವಿನಿ, ಸುದೀಪ್‌-ಪ್ರಿಯಾ ಹೀಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜೋಡಿಗಳಿವೆ.. ಇವರೆಲ್ಲರ ಜೀವನ ನಮಗೆ ರೋಲ್‌ ಮಾಡೆಲ್..‌ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಎಂದರೇ ಕೇವಲ ಸುಖ ಸಂಸಾರವಲ್ಲ.. ಎಲ್ಲ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಜೊತೆ ಬದುಕುವುದು ಎಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು ಇವರೆಲ್ಲ.. 

Add Zee News as a Preferred Source

ನಟ ಸುದೀಪ್‌ ಹಾಗೂ ಪ್ರಿಯಾ ಬುದಕು ನಾನಾ ಏರುಪೇರುಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದೆ.. ಜೀವಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದವರು ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಪಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಟ್‌ ಮೆಟ್ಟಿಲನ್ನು ಏರಿದ್ದರು.. ಅದೆಲ್ಲ ಈಗ ಇತಿಹಾಸ.. ಕೆಟ್ಟ ದಿನಗಳು ಮರೆಯಾಗಿ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀನದಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಸದ್ಯ ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನ ಬೆಸ್ಟ್‌ ಪೇರ್‌ ಎನಿಸಿಕೊಂಡ ಕೇರಳದ ಹುಡುಗಿ ಮಲೆನಾಡಿನ ಮಡಿಲು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಮಗನಿಗೆ ಮನಸೋತಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಪ್ರಿಯಾ ಸುದೀಪ್‌ ಹಿನ್ನಲೆ ಏನು? ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಇದೀಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ..    

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಏಕಾಏಕಿ ಸಿನಿರಂಗವನ್ನೇ ತೊರೆದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ಆದ್ರೆ ಈಗಲೂ ಈಕೆಯನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾನೇ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ..

ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ನಟನಾ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ಪ್ರಿಯಾ ಓದುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿಯೇ ನಾಟಕ ತರಬೇತಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.. ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಕಿಚ್ಚ ಹಾಗೂ ಪ್ರಿಯಾ ನಡುವೆ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆದಿದ್ದು.. ನಿತ್ಯ ನಾಟಕ ಪ್ರ್ಯಾಕ್ಟೀಸ್‌ ಮಾಡಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಸುದೀಪ್‌ಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಪ್ರಿಯಾ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ.. ಮೊದಲ ನೋಟದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಿಯಾ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ.. ಹೀಗೆ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ಧ್ವನಿಗೆ ಬೆರಗಾದ ಪ್ರಿಯಾ ಅವರಿಗೆ ಮನಸೋಲೋಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ..     

ನಟ ಸುದೀಪ್‌ಗೆ ಮಡದಿಯಾಗುವ ಮುನ್ನ ಪ್ರಿಯಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.. ಇವರು ಗಗನಸಖಿಯಾಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.. ಬಳಿಕ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿಯೂ ಸುದೀಪ್‌ ಪತ್ನಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.. ಅದೃಷ್ಟ ಎನ್ನುವುದು ಕೈ ಹಿಟಿದ್ರೆ ಎಂತಹ ಸಾಧನೆ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ಏಕೆಂದರೆ ನಟನ ಪರಿಶ್ರಮದ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಲಕ್‌ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಕೈಬಿಡದೇ ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸಿದೆ..     

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಏಕಾಏಕಿ ಸಿನಿರಂಗವನ್ನೇ ತೊರೆದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ಆದ್ರೆ ಈಗಲೂ ಈಕೆಯನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾನೇ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ..

    

 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Kiccha Sudeep-Priya Love StoryPriya Sudeeppriya sudeep Life StoryAir hostesspriya sudeep love story

Trending News