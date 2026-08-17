/ನಟ ಸುದೀಪ್‌ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಗೆ ಒಡೆಯ? ಅವರು ಧರಿಸುವ ಬಟ್ಟೆಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೇ

Kiccha Sudeep Net Worth: ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಕರುನಾಡ ಮಾಣಿಕ್ಯ, ಬಹುಭಾಷಾ ನಟ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್... ಸದ್ಯ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಯಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ರಾಜ್ಯ ಅಂತರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿರುವ ನಟ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು. ನಟ, ನಿರ್ದೇಶಕ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ಮತ್ತು ದೂರದರ್ಶನ ನಿರೂಪಕರಾಗಿ ಅದ್ಭುತ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಅಮೋಘ ಪ್ರತಿಭೆ. ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾದಿ, ಅವರ ಅಂದಾಜು ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಅವರ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಿದ್ದೇವೆ.
ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ 150 ಕೋಟಿ ಎಪ್ರಕಟಿಸಿವೆ. ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ಅವರ ಗಳಿಕೆಯು ಅವರನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ನಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ನಟನೆ, ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳ ನಿರೂಪಣೆ, ನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತು ಕಿಚ್ಚ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಅವರ ಆದಾಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲಗಳು. ವಿವಿಧ ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಸಂಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಲಾಭ ಹಂಚಿಕೆ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗಗಳಾಗಿವೆ. ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಭಾರಿ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಸುದೀಪ್ ಒಬ್ಬ ನಟ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕ ಕೂಡ. ಸುದೀಪ್ ಅವರಿಗೆ ಬಹು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಸುದೀಪ್ ದೂರದರ್ಶನ ನಿರೂಪಕರಾಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡದಂತಹ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಸೀಸನ್ನಿಂದ ಅವರು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ.
ಕಿಚ್ಚ ಜನಿಸಿದ್ದು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ. ಇವರ ಮನೆಯ ಹೆಸರು ಶ್ರೀನಿಧಿ. ಈ ಮನೆಯನ್ನು 1991ರಲ್ಲಿ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ತಂದೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು. ಕಿಚ್ಚ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದು, ಇದು ಜೆಪಿ ನಗರದ ಪುಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಇದರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ 20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸುದೀಪ್ ಮುಂಬೈ ಹಾಗೂ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
2023ರಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ನಟರ ಪೈಕಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಕನ್ನಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿರುವ ಕಿಚ್ಚನಿಗೆ ಅವರ ಧ್ವನಿಯೇ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇನ್ನು 2023ರ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕಿಚ್ಚ, ಪ್ರತಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 20 ರಿಂದ 25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಇನ್ನು ಸುದೀಪ್ಗೆ ಕಾರುಗಳ ಕ್ರೇಜ್ ಕೂಡ ಇದ್ದು, ರೇಂಜ್ ರೋವರ್, ಜೀಪ್ ರಾಂಗ್ಲರ್, ಜೀಪ್ ಕಂಪಾಸ್, ಬಿಎಂಎಬ್ಲ್ಯೂ ಎಂ3, ಜಾಗ್ವಾರ್, ಹಮ್ಮರ್ ಹೆಚ್3, ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಗಿನಿ ಅವೆಂಟಾ ಡಾರ್, ವೋಲ್ವೋದಂತಹ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಮೌಲ್ಯದ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳಿವೆ.
ಸುದೀಪ್ ಧರಿಸುವ ಬಟ್ಟೆಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವುದು?
ಬಟ್ಟೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸುದೀಪ್ ತುಂಬಾ ಚೂಸಿ. ಅವರು ಸದಾ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿರುವ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನೇ ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಅಂಶ ಎಂದರೆ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಹಲವು ಲುಕ್ಗಳಿಗೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನರ್ ಭರತ್ ಸಾಗರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭರತ್ ಸಾಗರ್ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಪರ್ಸನಲ್ ಡಿಸೈನರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿಯೂ ವರದಿ ಆಗಿದೆ.
ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಫ್ಯಾಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಅವರು ಧರಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಟ್ಟೆಯೂ ಒಂದೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಸೇರಿದ್ದಲ್ಲ. ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಡಿಸೈನರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. 2025ರ ವರದಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ನಲ್ಲಿ Gucci, Louis Vuitton ಮತ್ತು Armani ಮುಂತಾದ ಲಕ್ಸುರಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಉಡುಪುಗಳಿವೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಧರಿಸುವ ಕೆಲವು ಲುಕ್ಗಳ ಹಿಂದೆ ಭಾರತೀಯ ಡಿಸೈನರ್ಗಳ ಕೈಚಳಕವೂ ಇದೆ.
ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಲುಕ್ ಹಿಂದಿರುವ ಡಿಸೈನರ್ ಭರತ್ ಸಾಗರ್!
ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನರ್ ಭರತ್ ಸಾಗರ್ ಸುದೀಪ್ ಅವರಿಗಾಗಿ ಹಲವು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2024ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡದ ವೀಕೆಂಡ್ ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸುದೀಪ್ ಧರಿಸುವ ವಿಭಿನ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಗಳ ಹಿಂದೆ ಭರತ್ ಸಾಗರ್ ಅವರ ಕೆಲಸವಿದೆ. ಭರತ್ ಸಾಗರ್ ಅವರು ಸುದೀಪ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಉಪೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಗಣೇಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕನ್ನಡ ಸ್ಟಾರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ Cinema Expressಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸುದೀಪ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಸ್ಟಾರ್ಗಳಿಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಡಿಸೈನರ್ ಆಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
‘ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣ’ನಲ್ಲೂ ಸುದೀಪ್ ಅವರದ್ದೇ ಲುಕ್!
‘ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ ಶರ್ಟ್, ಕ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಲುಕ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರದ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಸುದೀಪ್ ಅವರೇ ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ ಶರ್ಟ್ ಬಳಸುವ ಆಲೋಚನೆಯೂ ಸುದೀಪ್ ಅವರದ್ದೇ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿತ್ತು.
ಒಂದು ಲುಕ್ಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ!
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡದ 10ನೇ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಸುದೀಪ್ ಧರಿಸಿದ್ದ ಒಂದು ಆಫ್-ವೈಟ್ ಜಾಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ನೀಕರ್ಸ್ ಕೂಡ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು. ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಆ ಜಾಕೆಟ್ನ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹97,405, ಅವರು ಧರಿಸಿದ್ದ ಸ್ನೀಕರ್ಸ್ನ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹94,700 ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಆ ಎರಡು ಫ್ಯಾಷನ್ ಪೀಸ್ಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು ₹1.92 ಲಕ್ಷವಾಗಿತ್ತು.
ಹೀಗಾಗಿ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಫ್ಯಾಷನ್ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ದುಬಾರಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲ. ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸ್ಟೈಲ್ ಸೆನ್ಸ್, ಡಿಸೈನರ್ಗಳ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಲುಕ್ ಕೂಡ ಅದರ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. (ಗಮನಿಸಿ: ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಫ್ಯಾಷನ್ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿನ ಅಂದಾಜುಗಳಾಗಿವೆ. ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿದ ಆಸ್ತಿ ವಿವರಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು.)