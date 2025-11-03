English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ʼಕಾಂತಾರʼ ಚಿತ್ರದಿಂದ ವಿಶ್ವಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದ ನಟ ರಿಷಬ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

Rishabh Shetty Net Worth: ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಹೊಸ ರೂಪವನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲಿ ರಿಷಬ್‌ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ೯೦೦ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ದಾಟಿದೆ. 

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Nov 3, 2025, 05:25 PM IST
    • ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಹೊಸ ರೂಪವನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲಿ ರಿಷಬ್‌ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು
    • ಈ ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರದ ಹಿಂದಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ.
    • ಅವರ ಕಾಂತಾರ: ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಚಿತ್ರವು ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿದೆ

ʼಕಾಂತಾರʼ ಚಿತ್ರದಿಂದ ವಿಶ್ವಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದ ನಟ ರಿಷಬ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

Rishabh Shetty Net Worth: ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ಯಾನ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಗುವವರೆಗೆ ರಿಷಬ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ನಡೆದುಬಂದ ಹಾದಿ ಹೂವಿನ ಹಾಸಿಗೆಯಂತು ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ. ಬಣ್ಣದ ಬದುಕಿಗೆ ಕಾಲಿಡುವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಅದೆಷ್ಟೋ ಬಣ್ಣದ ವೇಷಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.   

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಹೊಸ ರೂಪವನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲಿ ರಿಷಬ್‌ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ೯೦೦ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

ಈ ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರದ ಹಿಂದಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಅವರ ಕಾಂತಾರ: ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಚಿತ್ರವು ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿದೆ

ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜುಲೈ 7, 1983 ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು, ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆ ತಾಣ. ಅಂತಹ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಅವರು 2017 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಬವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಈ ದಂಪತಿಗೆ ಈಗ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ: 2019 ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮಗ ರಣವಿತ್ ಮತ್ತು 2022 ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮಗಳು ರಾಧ್ಯಾ. ನ್ಯೂಸ್ 18 ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿಯ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 70 ರಿಂದ 90 ಕೋಟಿ ರೂ.

ದಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದಂತೆ, ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ತನ್ನ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುತ್ತಿರುವಾಗ ಚಹಾ ಪುಡಿ, ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿ, ಸೌರಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಂತಾದ ಹಲವಾರು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡ ಅವರು ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ ಬಾಯ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಅಂಧೇರಿ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಬಳಿ ಚಾಲಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರಂತೆ..

ಕಾಂತಾರ: ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಚಿತ್ರವು ತನ್ನ ಎರಡನೇ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ 146 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು. 11 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಇದರ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸಂಗ್ರಹವು 655 ಕೋಟಿ ರೂ. ತಲುಪಿತು ಮತ್ತು 12 ನೇ ದಿನದ ವೇಳೆಗೆ ಸುಮಾರು 675 ಕೋಟಿ ರೂ. ಎಂದು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ರಿಷಭ್ ಅವರ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ್ದು ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜಾನಪದ ರಂಗಭೂಮಿಯಾದ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಜೊತೆ, ಅವರು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಸ್ತಾರವಾದ ವೇಷಭೂಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಕಥೆ ಹೇಳುವಿಕೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಈ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರವು ಕಾಂತಾರದಲ್ಲಿ ದೈವ ಕೋಲದ ಅದ್ಭುತ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ತಪ್ಪಾಗದಂತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. 

ಕಾಂತಾರ: ಅಧ್ಯಾಯ 1ಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ತೆರೆಕಂಡ ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರ 15 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಸಾಧಾರಣ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದ್ದರೂ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ 400 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚನ್ನೇ ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕಾಂತಾರ: ಅಧ್ಯಾಯ 1, ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ, ತೆಲುಗು, ಮಲಯಾಳಂ, ತಮಿಳು, ಬಂಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಬಹು ಭಾಷಾ ಜನಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪಿತು.

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

Rishabh ShettyRishabh Shetty Net Worth

