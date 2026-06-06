Actress Anu Prabhakar : ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಅನು ಪ್ರಭಾಕರ್ (Anu Prabhakar father) ಅವರು ಎಲ್ಲೇ ಹೋದರೂ ಎದುರಾಗುವ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯೆಂದರೆ, "ನೀವು ನಟ ಟೈಗರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರ ಮಗಳಾ?" ಎಂಬುದು. ಇಂದಿಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಈ ಗೊಂದಲವಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆರ್.ಜೆ. ರಾಜೇಶ್ ಅವರ 'Rajesh Reveals' ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಅನು ಪ್ರಭಾಕರ್, ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಯಾರು? ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಎಂತಹುದು? ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರರಂಗದೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ನಂಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಟೈಗರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಲ್ಲ : ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ಹಿಂದಿರುವ 'ಪ್ರಭಾಕರ್' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದಾಗಿ ಜನರಲ್ಲಿರುವ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಎಳೆದ ಅನು, "ಖ್ಯಾತ ನಟ ಟೈಗರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಂದೆಯ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಎಂ.ವಿ. ಪ್ರಭಾಕರ್. ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಮತ್ತು ತಂದೆ ಇಬ್ಬರೂ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೂರವಿದ್ದವರು. ಆದರೆ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿ, ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಕಿಯಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ನಂಟು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಜನ ಇಂದಿಗೂ ನನ್ನನ್ನು ಟೈಗರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಮಗಳು ಎಂದೇ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಟ ವಿನೋದ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರನ್ನು ಕಂಡಾಗಲೂ ಜನ 'ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಅನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರಾ?' ಎಂದು ಕೇಳುವಷ್ಟು ಈ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ," ಎಂದು ನಗುತ್ತಲೇ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಅಣ್ಣಾವ್ರು ಎಂದರೆ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಪ್ರಾಣ : ತಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಮೇಲಿದ್ದ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನೆನೆದ ಅನು ಪ್ರಭಾಕರ್, ಅವರ ಕತ್ತಿನ ಮೇಲಿರುವ 'ಅಪ್ಪ ಗರ್ಲ್' ಟ್ಯಾಟೂವನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು. "ನನ್ನ ತಂದೆ ಬಿಹೆಚ್ಇಎಲ್ (BHEL) ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದವನ್ನೂ ಬಳಸದೆ ಅಚ್ಚಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಹಾಗೂ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಂದರೆ ಪಂಚಪ್ರಾಣವಾಗಿತ್ತು" ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಅನು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಣ್ಣಾವ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ 'ಹೃದಯ ಹೃದಯ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ. ಇದು ಅವರ ತಂದೆಗೆ ಅಪಾರ ಸಂತೋಷ ತಂದಿತ್ತಂತೆ. "ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಆಸಕ್ತಿಗೆ ತಂದೆಯೇ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ. ನಾನು ನಟಿಸಿದ 'ಹೃದಯ ಹೃದಯ' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಪ್ಪ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟು ಬಾರಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಅವರು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಯೇ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಲೇಖನಗಳು, ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ಅಪ್ಪ ಅತ್ಯಂತ ಜತನದಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ಗಳಿಗೂ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ' ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದರು. ಅಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿ ನನ್ನ ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿದರೆ, ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಬೆಸ್ಟ್ ಅನಿಸುತ್ತಿತ್ತು," ಎಂದು ಭಾವುಕರಾದರು.
ಬಳಸಿದ ಸಿರಿಂಜ್ನಿಂದ ತಗುಲಿದ ಭೀಕರ ಸೋಂಕು : ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆಯೊಂದನ್ನು ಅನು ಇದೇ ವೇಳೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. "ನನ್ನ ತಂದೆ ಎಂದಿಗೂ ಮಿತಿಮೀರಿ ಕುಡಿದವರಲ್ಲ. ಪಾರ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಬಿಯರ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಲಿವರ್ (ಯಕೃತ್ತು) ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕುಡಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಬಿಹೆಚ್ಇಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಆದ ಎಡವಟ್ಟು. ರಕ್ತದಾನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬಳಸಿ ಒಗೆದಿದ್ದ (Used Syringe) ಸಿರಿಂಜ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಲಿವರ್ನಲ್ಲಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಭೀಕರ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿತ್ತು. ಈ ವಿಷಯ ನಮಗೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ತಿಳಿಯಿತು. ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರು ಕೇವಲ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮಾತ್ರ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು," ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಇಂದಿಗೂ ಜೀವಂತ : ತಂದೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ದೂರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವರ ನೆನಪುಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಹಸಿರಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅನು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ನಾವು ಇಂದಿಗೂ ಅಪ್ಪನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಸಡಗರದಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅವತ್ತು ನನ್ನ ಮಗಳು ಕೇಕ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ತಿಂಡಿ-ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತೇನೆ.." ಅಂತ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ತಂದೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಅಪಾರ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.