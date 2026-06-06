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Anu Prabhakar: ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅನು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಟೈಗರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರ ಮಗಳಾ? ಇಷ್ಟು ದಿನ ಅಡಗಿದ್ದ ರಹಸ್ಯ ಬಯಲು

Anu Prabhakar father : ನಟಿ ಅನು ಪ್ರಭಾಕರ್‌ ಅವರು ದಿವಂಗತ ಹಿರಿಯ ನಟ ಪ್ರಭಾಕರ್‌ ಅವರ ಮಗಳು ಅಂತ ಬಹುತೇಕ ಜನರು ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಇಂದಿಗೂ ಸಹ ಈ ಕುರಿತು ಹಲವಾರು ಜನರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಇದೆ. ಇದೀಗ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಟಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಅಸಲಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

Written ByKrishna N K
Published: Jun 06, 2026, 03:33 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 03:33 PM IST
Anu Prabhakar: ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅನು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಟೈಗರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರ ಮಗಳಾ? ಇಷ್ಟು ದಿನ ಅಡಗಿದ್ದ ರಹಸ್ಯ ಬಯಲು

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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