ರಚಿತಾ ರಾಮ್‌ ಕನಸಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಕೊರಗಜ್ಜ..! ತುಳುನಾಡ ಕಾರಣಿಕ ದೈವ ನಟಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತೇನು ಗೊತ್ತಾ?

Rachita Ram: ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಅನೇಕ ತಾರೆಯರು ತುಳುನಾಡಿದ ಕಾರಣಿಕದ ದೈವ ಕೊರಗಜ್ಜನನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹವರಲ್ಲಿ ಲೇಡಿಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಡಿಂಪಲ್ ಕ್ವೀನ್ ರಚಿತಾ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಕೊರಗಜ್ಜನ ಪವಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ಅವರು ರಚ್ಚುಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರಂತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಆರಾಧನೆಗೆ ಮುಂದಾದ ನಟಿ ಇಂದಿಗೂ ಅಜ್ಜನನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊರಗಜ್ಜ ಎಂದರೆ ತುಳುನಾಡಿನ ಜನರಿಗೆ ಅತಿಯಾದ ನಂಬಿಕೆ. ಎಂದಿಗೂ ನಂಬಿದವರ ಕೈಬಿಡದ ಅಜ್ಜನನ್ನು ಕ್ಷಣಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ನೆನೆಯುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಜನ. ಇದೀಗ ಜಗತ್ತಿನ ಅನೇಕರಿಗೂ ಅಜ್ಜನ ಮಹಿಮೆ ಅರಿವಾಗಿದೆ. ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ನಟ ನಟಿಯರು ಸಹ ಅಜ್ಜನ ಪವಾಡವನ್ನ ಅರಿತಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ರಕ್ಷಿತಾ, ಡಾ. ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್, ದರ್ಶನ್ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ತಾರೆಯರು ಅಜ್ಜನ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ.
ಕೊರಗಜ್ಜನ ಪವಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ರಚ್ಚುಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದರಂತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಂದಿಗೂ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಬೇಕೇನಿಸುವಾಗ ಅಜ್ಜನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಬರುತ್ತಾರಂತೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಡಿಂಪಲ್ ಕ್ವೀನ್.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವಾಗಲೂ ರಚಿತಾ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದೇ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಾರಂತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕೊರಗಜ್ಜ ಕನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು "ನಾನಿದ್ದೀನಿ" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ರಚ್ಚು ತಮ್ಮ ಆಪ್ತರೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಜ್ಜನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿರುವ ರಚ್ಚು, ಅಜ್ಜ ತೋರಿಸುವ ವರನನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾಗೋದಾಗಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಂಬಿದವರ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಿಂತು ಕಾಯುವ ಕೊರಗಜ್ಜ ಎಂದಿಂಗೂ ಕೈಬಿಟ್ಟವರಲ್ಲ.
ಇನ್ನು ಡಿಂಪಲ್ ಕ್ವೀನ್ ರಚ್ಚು ನಟನೆಯ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೇನು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಅತೀ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.