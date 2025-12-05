English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ರಚಿತಾ ರಾಮ್‌ ಕನಸಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಕೊರಗಜ್ಜ..! ತುಳುನಾಡ ಕಾರಣಿಕ ದೈವ ನಟಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತೇನು ಗೊತ್ತಾ?

ರಚಿತಾ ರಾಮ್‌ ಕನಸಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಕೊರಗಜ್ಜ..! ತುಳುನಾಡ ಕಾರಣಿಕ ದೈವ ನಟಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತೇನು ಗೊತ್ತಾ?

ಕೊರಗಜ್ಜ ಎಂದರೆ ತುಳುನಾಡಿನ ಜನರಿಗೆ ಅತಿಯಾದ ನಂಬಿಕೆ. ಎಂದಿಗೂ ನಂಬಿದವರ ಕೈಬಿಡದ ಅಜ್ಜನನ್ನು ಕ್ಷಣಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ನೆನೆಯುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಜನ. ಇದೀಗ ಜಗತ್ತಿನ ಅನೇಕರಿಗೂ ಅಜ್ಜನ ಮಹಿಮೆ ಅರಿವಾಗಿದೆ. ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನ ನಟ ನಟಿಯರು ಸಹ ಅಜ್ಜನ ಪವಾಡವನ್ನ ಅರಿತಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ರಕ್ಷಿತಾ, ಡಾ. ಶಿವರಾಜ್‌ ಕುಮಾರ್‌, ದರ್ಶನ್ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ತಾರೆಯರು ಅಜ್ಜನ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. 

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Dec 5, 2025, 09:47 PM IST
    • ಅನೇಕ ತಾರೆಯರು ತುಳುನಾಡಿದ ಕಾರಣಿಕದ ದೈವ ಕೊರಗಜ್ಜನನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾರೆ
    • ಕೊರಗಜ್ಜನ ಪವಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ಅವರು ರಚ್ಚುಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರಂತೆ
    • ಆರಾಧನೆಗೆ ಮುಂದಾದ ನಟಿ ಇಂದಿಗೂ ಅಜ್ಜನನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ

Trending Photos

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ : 18 ತಿಂಗಳ ಡಿಎ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಘೋಷಣೆ
camera icon7
DA Arrearsm DA hike
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ : 18 ತಿಂಗಳ ಡಿಎ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಘೋಷಣೆ
ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತು ಸಂಚಾರದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶ್ವರ ಯೋಗ: ಅದೃಷ್ಟದ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್ ಖಚಿತ
camera icon6
Ketu Transit
ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತು ಸಂಚಾರದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶ್ವರ ಯೋಗ: ಅದೃಷ್ಟದ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್ ಖಚಿತ
EPFO 2025: ಪಿಂಚಣಿ ಬೋನಸ್.. ಸವಲತ್ತುಗಳು.. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಲಾಭ ಗೊತ್ತಾ!
camera icon6
EPFO pension
EPFO 2025: ಪಿಂಚಣಿ ಬೋನಸ್.. ಸವಲತ್ತುಗಳು.. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಲಾಭ ಗೊತ್ತಾ!
ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್‌ ಖಾನ್‌- ಕಾಜೋಲ್ ಏನ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಮತ್ತೆ ಒಂದಾದ್ರಾ ಈ ಕ್ಯೂಟ್‌ ಜೋಡಿ?
camera icon5
ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್‌ ಖಾನ್‌- ಕಾಜೋಲ್ ಏನ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಮತ್ತೆ ಒಂದಾದ್ರಾ ಈ ಕ್ಯೂಟ್‌ ಜೋಡಿ?
ರಚಿತಾ ರಾಮ್‌ ಕನಸಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಕೊರಗಜ್ಜ..! ತುಳುನಾಡ ಕಾರಣಿಕ ದೈವ ನಟಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತೇನು ಗೊತ್ತಾ?

Rachita Ram: ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನ ಅನೇಕ ತಾರೆಯರು ತುಳುನಾಡಿದ ಕಾರಣಿಕದ ದೈವ ಕೊರಗಜ್ಜನನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹವರಲ್ಲಿ ಲೇಡಿಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಡಿಂಪಲ್ ಕ್ವೀನ್ ರಚಿತಾ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಕೊರಗಜ್ಜನ ಪವಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್  ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ಅವರು ರಚ್ಚುಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರಂತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಆರಾಧನೆಗೆ ಮುಂದಾದ ನಟಿ ಇಂದಿಗೂ ಅಜ್ಜನನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಕೊರಗಜ್ಜ ಎಂದರೆ ತುಳುನಾಡಿನ ಜನರಿಗೆ ಅತಿಯಾದ ನಂಬಿಕೆ. ಎಂದಿಗೂ ನಂಬಿದವರ ಕೈಬಿಡದ ಅಜ್ಜನನ್ನು ಕ್ಷಣಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ನೆನೆಯುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಜನ. ಇದೀಗ ಜಗತ್ತಿನ ಅನೇಕರಿಗೂ ಅಜ್ಜನ ಮಹಿಮೆ ಅರಿವಾಗಿದೆ. ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನ ನಟ ನಟಿಯರು ಸಹ ಅಜ್ಜನ ಪವಾಡವನ್ನ ಅರಿತಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ರಕ್ಷಿತಾ, ಡಾ. ಶಿವರಾಜ್‌ ಕುಮಾರ್‌, ದರ್ಶನ್ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ತಾರೆಯರು ಅಜ್ಜನ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. 

ಕೊರಗಜ್ಜನ ಪವಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ರಚ್ಚುಗೆ  ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದರಂತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಂದಿಗೂ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಬೇಕೇನಿಸುವಾಗ ಅಜ್ಜನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಬರುತ್ತಾರಂತೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನ ಡಿಂಪಲ್‌ ಕ್ವೀನ್‌. 

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವಾಗಲೂ ರಚಿತಾ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದೇ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಾರಂತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕೊರಗಜ್ಜ ಕನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು "ನಾನಿದ್ದೀನಿ" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ರಚ್ಚು ತಮ್ಮ ಆಪ್ತರೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಜ್ಜನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿರುವ ರಚ್ಚು, ಅಜ್ಜ ತೋರಿಸುವ ವರನನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾಗೋದಾಗಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಂಬಿದವರ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಿಂತು ಕಾಯುವ ಕೊರಗಜ್ಜ ಎಂದಿಂಗೂ ಕೈಬಿಟ್ಟವರಲ್ಲ. 

ಇನ್ನು ಡಿಂಪಲ್ ಕ್ವೀನ್ ರಚ್ಚು ನಟನೆಯ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್‌ಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೇನು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಅತೀ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. 

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

Rachita RamKoragajja Daiva

Trending News