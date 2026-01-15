ಅಮ್ಮನನ್ನೇ ಮೀರಿಸುವ ಸೌಂದರ್ಯ.. ಕನಸಲ್ಲೂ ಕಾಡುವ ಚೆಲುವು! ಅಪ್ಸರೆಯರನ್ನೇ ಮೀರಿಸುವಂತಿದ್ದಾಳೆ ನಟಿ ರಂಭಾ ಮಗಳು..

Actress Rambha Daughter: ನಟಿ ರಂಭಾ ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಗ್ಲಾಮರ್ ಐಕಾನ್. ವಿಜಯವಾಡ ಮೂಲದ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ (ರಂಭಾ ಅವರ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು), ಕೇವಲ 15 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಟಾಪ್ ಹೀರೋಯಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವ ರಂಭಾ, ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಕಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಂಭಾ ತಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಮಗಳ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ರಂಭಾ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಹಿರಿಯ ಮಗಳು ಲಾನ್ಯಾಳನ್ನು ನೋಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿಯ ಮಗಳ ಮನಮೋಹಕ ನೋಟಕ್ಕೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ನೆಟ್ಟಿಗರು ನಟಿ ರಂಭಾಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಗಳಿದ್ದಾರಾ? ಎಂದು ಸದ್ಯ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರಂಭಾ 1992 ರಲ್ಲಿ ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರ 'ಸರ್ಗಮ್' ಮೂಲಕ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ನಂತರ ಇವಿವಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಆ ಒಕ್ಕಟಿ ಅಡಕ್ಕು' ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪರಿಚಯವಾದಾಗ ಅವರು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ತಾರೆಯಾದರು.ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ನಾಗಾರ್ಜುನ ಮತ್ತು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಟಾಪ್ ಹೀರೋಗಳೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಂಭಾ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದರು. ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಕನ್ನಡ ಸೇರಿ ನಟಿ ರಂಭಾ ಬಬುಭಾಷಾ ನಟಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯದ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗಾಢವಾಗಿ ನೆಲೆಯೂರಿದ್ದಾರೆ.
ರಂಭಾ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕೆನಡಾದ ಉದ್ಯಮಿ ಇಂದ್ರಕುಮಾರ್ ಪದ್ಮನಾಥನ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಅವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಮಗನಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುವ ರಂಭಾ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಪಾತ್ರಗಳು ಬಂದರೆ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಲು ಅವರು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.
