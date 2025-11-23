English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ʻಅಣ್ಣಾ...ʼ ಅಂತ ಕರೆದವನಿಂದಲೇ ತಾಯಿಯಾದ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿರಂಗದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ.!

ʻಅಣ್ಣಾ...ʼ ಅಂತ ಕರೆದವನಿಂದಲೇ ತಾಯಿಯಾದ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿರಂಗದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ.!

Sangeetha Bhat love story : ಸಂಗೀತಾ ಭಟ್‌ ಅಣ್ಣ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದ ಸುದರ್ಶನ್‌ ಅವರನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ...

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Nov 23, 2025, 06:20 PM IST
  • ʻಅಣ್ಣಾ...ʼ ಎಂದು ಕರೆದವರ ಜೊತೆಯೇ ಪ್ರೀತಿ
  • ಕನ್ನಡ ಸಿನಿರಂಗದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ.!
  • ಇವರ ಪತಿ ಕಿರುತೆರೆಯ ಫೇಮಸ್‌ ಕಲಾವಿದ

ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನ ಫೇಮಸ್‌ ನಟಿ ಸಂಗೀತಾ ಭಟ್ ಅವರ ಪತಿ ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ಫೇಮಸ್‌ ಹೀರೋ. ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ತಾಂಡವ್ ಉರ್ಫ್‌ ಸುದರ್ಶನ್ ಅವರೇ ನಟಿ ಸಂಗೀತಾ ಭಟ್ ಅವರ ಪತಿ. ಆದರೆ ಸಂಗೀತಾ ಭಟ್‌ ಅಣ್ಣ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದ ಸುದರ್ಶನ್‌ ಅವರನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 

ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಟಿ ಸಂಗೀತಾ ಭಟ್ ಪಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟ್‌ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಸುದರ್ಶನ್‌ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲು ನಾನು ಅಣ್ಣ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದ ಎಂಬ ಘಟನೆಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ನಿ ಸಂಗೀತಾ ಆ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೆನೆಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಟ ಸುದರ್ಶನ್‌ ರಂಗಪ್ರಸಾದ್‌ ಅವರು " ಹೂ ಹೌದು ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ನೆನಪಿದೆ. ಜಯನಗರ 4th ಬ್ಲಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಇವಳು ನನಗೆ ಅಣ್ಣ ಅಂತಾ ಕರೆದಿದ್ದಳು" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

 "ನನಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದಲೂ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಆಗಿನಿಂದಲೂ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ಎಂದೇ ಮಾತನಾಡಿಸುವ ರೂಢಿ. ಹಾಗೆ ಇವರ ಜೊತೆನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಕರೆಯಲಾ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಹಾಗೆ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಅಂದಿದ್ದೆ" ಎಂದು ನಟಿ ಸಂಗೀತಾ ಭಟ್‌ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

" ಆದರೆ ನಾನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಒಂದು ವಾರ ಇವಳಿಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್‌ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ಇವಳು ಕ್ಲೈಮಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅಣ್ಣಾ ಅಂದಿಬಿಡದಾ" ಎಂದು ನಟ ಸುದರ್ಶನ್‌ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಬೆಂಗಳೂರು ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ ನಡುವೆ ನಟಿ ಸಂಗೀತಾ ಭಟ್ ಮತ್ತು ನಟ ಸುದರ್ಶನ್‌ ರಂಗಪ್ರಸಾದ್‌ ಪ್ರೀತಿ ಹುಟ್ಟಿತು. "ನಾನು ಮೊದಲು ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಯ್ ಎಕ್ಸ್‌ ಗರ್ಲ್‌ ಫ್ರೆಂಡ್‌ ಎಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತಾ ಪಾತ್ರ ಅದೇ ರೀತಿ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಾತುಕಥೆ ಶುರುವಾಯ್ತು" ಎಂದು ಸುದರ್ಶನ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

"ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್‌ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಆಗ ನಮಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಸಮಯ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಪ್ರೀತಿ ಶುರುವಾಯ್ತು. ಜಯನಗರ ನಾಲ್ಕನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌ ನಲ್ಲಿ ನಾವಿಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಡೆವು. ಇವತ್ತಿಗೂ ನಮಗೆ ಆ ಜಾಗ ತುಂಬಾ ಸ್ಪೆಷಲ್‌" ಎಂದು ಸಂಗೀತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

