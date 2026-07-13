Sharmila Mandre wedding : ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ನಟಿ ಶರ್ಮಿಳಾ ಮಾಂಡ್ರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಹುದಿನದ ಗೆಳೆಯ, ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಸುಧನ್ ಸುಂದರಂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಜುಲೈ 12ರಂದು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿದ ವಿವಾಹ ಮಹೋತ್ಸವ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಜರುಗಿತು.
ಜೈಪುರದ ಭವ್ಯವಾದ ಸಮೋದ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ನ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರದ ಅದ್ಭುತ ವೈಭವಯುತ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸೆಲೆಬ್ರೆಟಿಗಳ ನೆಚ್ಚಿನ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಆಗಿರುವ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ ಈ ಅದ್ಧೂರಿ ವಿವಾಹ ನೆರವೇರಿದೆ.
ಜುಲೈ 12ರ ಭಾನುವಾರದಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ವೈದಿಕ ಆಚರಣೆಯಂತೆ ಸ್ಟಾರ್ ಜೋಡಿ ವಿವಾಹ ಮಹೋತ್ಸವ ಜರುಗಿದೆ. ಜೂನ್ 25, 2026 ರಂದು ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಈ ಜೋಡಿ ಇದೀಗ ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿದು ಒಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.. ಒಟ್ಟು ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಈ ಅದ್ಧೂರಿ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆದಿದೆ. ಜುಲೈ 11 ರಂದು ಹಳದಿ, ಮೆಹಂದಿ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸಖತ್ ಧೂಮ್ಧಾಮ್ ಆಗಿ ನೆರವೇರಿದ್ದು, ಇಡೀ ಅರಮನೆ ಮದುವೆಯ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡುತ್ತಿತ್ತು.
ಮದುವೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಚಂದನವನದ ತಾರೆಯರು : ಶರ್ಮಿಳಾ ಮಾಂಡ್ರೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಟಿ ರಮ್ಯಾ, ಪೂರ್ಣಿಮಾ ರಾಮ್ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಧನ್ಯಾ ರಾಮ್ಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ, ಅನೇಕ ತಾರೆಯಾರು ಭಾಗಿದ್ದದರು. ಈ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲು ಚಂದನವನದಿಂದ ಆಪ್ತ ಗೆಳತಿ, ಮೋಹಕತಾರೆ ರಮ್ಯಾ, ದೊಡ್ಮನೆ ಮಗಳು ಪೂರ್ಣಿಮಾ ರಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಧನ್ಯಾ ರಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈಪುರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಧನ್ಯಾ ರಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.