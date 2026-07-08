ಬೆಂಗಳೂರು: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿದ್ದ ಕೆ.ವಿ.ಪ್ರಭಾಕರ್, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಸಾಯಿಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ ಮಾಲೀಕರಾದ ಟಿ.ಎ ಶರವಣ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಾ.ರಾ.ಗೋವಿಂದು ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು.
ಜುಲೈ 24 ರಿಂದ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಗಳ ರೋಮಾಂಚನ : ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮುಖ್ಯ ಆಯೋಜಕ ಚೇತನ್ ಸೂರ್ಯ, "ಅಪ್ಪು ಕಪ್ ಆರಂಭವಾದ ದಿನದಿಂದಲೂ ಅಶ್ವಿನಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ಜುಲೈ 24, 25 ಮತ್ತು 26 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಇರಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದರು. ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಟಿ.ಎ ಶರವಣ, ಕೆ.ವಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹಾಗೂ ಸಾ.ರಾ ಗೋವಿಂದು ಅವರು ಟೂರ್ನಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದರು.
ಮೈದಾನಕ್ಕಿಳಿಯಲಿವೆ 10 ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳು: ಈ ಬಾರಿ ಟ್ರೋಫಿಗಾಗಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ತಾರೆಯರು ಹಾಗೂ ಗಣ್ಯರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಒಟ್ಟು 10 ರೋಚಕ ತಂಡಗಳು ಸೆಣಸಾಡಲಿವೆ. ಆ ತಂಡಗಳ ಮಾಲೀಕರು, ನಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಯಭಾರಿಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ..
1) ವೀರ ಕನ್ನಡಿಗ ಬುಲ್ಸ್ - ಮಾಲೀಕರು ಮೊನೀಶ್ ಸಿ, ನಾಯಕ ದಿಗಂತ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಯಭಾರಿ ಸೃಜನ್ ಲೋಕೇಶ್.
2) ಬಿಂದಾಸ್ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ - ಮಾಲೀಕರು ಪರಿತೋಷ್ ಮೂರ್ತಿ, ನಾಯಕ ಅರ್ಜುನ್ , ಸ್ಟಾರ್ ರಾಯಭಾರಿ ರವಿಶಂಕರ್.
3) ಜಾಕಿ ರೈಡರ್ಸ್ - ಮಾಲೀಕರು ವಿನುತ ಸುನೀಲ್, ನಾಯಕ ಮನೋರಂಜನ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್, ಸ್ಟಾರ್ ರಾಯಭಾರಿ ಮೋಹನ್.
4) ಮೌರ್ಯ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ - ಮಾಲೀಕರು ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ, ನಾಯಕ ಹರೀಶ್ ನಾಗರಾಜ್ , ಸ್ಟಾರ್ ರಾಯಭಾರಿ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅರಸ್.
5) ಯುವರತ್ನ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ - ಮಾಲೀಕರು ಮಂಜು ಹಾಗೂ ವಿನೋದ್ ರಾಜ್ , ನಾಯಕ ಅವಿನಾಶ್ ದಳಪತಿ, ಸ್ಟಾರ್ ರಾಯಭಾರಿ ಅನಿರುದ್ಧ್ ಜತ್ಕರ್.
6) ಪವರ್ ಪೈತಾನ್ಸ್ - ಮಾಲೀಕರು ಕೆ.ವಿ.ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹಾಗೂ ಅರ್ಜುನ್ ಸೋಮಶೇಖರ್, ನಾಯಕ ಸದಾಶಿವ ಶೆಣೈ, ಸ್ಟಾರ್ ರಾಯಭಾರಿ ಅವಿನಾಶ್ ಎಸ್.ಡಿ .
7) ಗಂಧದಗುಡಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ - ಮಾಲೀಕರು ವಿನಯ್ ಹಾಗೂ ಭರತ್ ಕುಮಾರ್, ನಾಯಕ ವಿಕ್ರಮ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್, ಸ್ಟಾರ್ ರಾಯಭಾರಿ ಧರ್ಮಣ್ಣ.
8) ಜೇಮ್ಸ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ - ಮಾಲೀಕರು ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ - ನೆವಿ ಮಂಜು, ನಾಯಕ ರವಿಚೇತನ್, ಸ್ಟಾರ್ ರಾಯಭಾರಿ ರಾಜೇಶ್ ನಟರಂಗ.
9) ದೊಡ್ಮನೆ ಡ್ರಾಗನ್ಸ್ - ಮಾಲೀಕರು ನಿರಂತರ ಗಣೇಶ್, ನಾಯಕ ಇಂದ್ರಜಿತ್ ಲಂಕೇಶ್, ರಾಯಭಾರಿ ಬಹದ್ದೂರ್ ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್.
10) ಅರಸು ಹಂಟರ್ಸ್ - ಮಾಲೀಕರು ಪಂಚಾಕ್ಷರಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ, ನಾಯಕ ಇಮ್ರಾನ್ ಸರ್ದಾರಿಯಾ, ಸ್ಟಾರ್ ರಾಯಭಾರಿ ಭುವನ್ ಗೌಡ .
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಟೀಮ್ ಆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತು ತಂಡಗಳ ಮಾಲೀಕರು, ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಗಳು, ರಾಯಭಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮೆನ್ ಮತ್ತು ವುಮನ್ ಐಕಾನ್ಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಳೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದರು. ಜುಲೈ ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಧಮಾಕಾ ಕಾದಿರುವುದಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ!