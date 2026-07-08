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"ಅಪ್ಪು ಕಪ್ ಸೀಸನ್ 4" ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲಾಂಚ್: ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್ ತಾರೆಯರ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಕೌಂಟ್‌ಡೌನ್!

Appu Cup Season 4 : ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಧ್ರುವತಾರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ ಡಾ. ಪುನೀತ್ ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಶಟಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಿ "ಅಪ್ಪು ಕಪ್" ಈಗ ನಾಲ್ಕನೇ ಸೀಸನ್‌ಗೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಚೇತನ್ ಸೂರ್ಯ ಅವರ 'ಸ್ಟೆಲ್ಲರ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ & ಇವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್' ಹಾಗೂ 'ಪಿ.ಆರ್.ಕೆ ಆಡಿಯೋ' (PRK Audio) ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಸತತ ಮೂರು ಸೀಸನ್‌ಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸಿರುವ ಈ ಟೂರ್ನಿಯ, "ಸೀಸನ್ 4" ರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಹಾಗೂ ಟೀಮ್ ಆಕ್ಷನ್ (Team Auction) ಸಮಾರಂಭ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿತು.

Written ByKrishna N K
Published: Jul 08, 2026, 09:17 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 09:17 PM IST
"ಅಪ್ಪು ಕಪ್ ಸೀಸನ್ 4" ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲಾಂಚ್: ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್ ತಾರೆಯರ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಕೌಂಟ್‌ಡೌನ್!
Source: Bureau

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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