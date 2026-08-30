Sandalwood comedy star Chikkanna, Pavana wedding: ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಹಾಸ್ಯ ನಟ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಅವರು ಹೊಸ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಡ್ಯ ಮೂಲದ ಪಾವನಾ ಎಂಬುವವರ ಜೊತೆ ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಪಾವನಾ ಕೈ ಹಿಡಿದಿರುವ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ತಾರೆಗಳು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಆಪ್ತರು ಮತ್ತು ಗಣ್ಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭ ನೆರವೇರಿದೆ. ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಮತ್ತು ಪಾವನಾ ಜೋಡಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿನಿ ತಾರೆಯರು ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಅವರ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ?.
ಕನ್ನಡದ ನಟ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಇದೀಗ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಲೈಫ್ಗೆ ಗುಡ್ಬೈ ಹೇಳಿ ಜಂಟಿ ಲೈಫ್ಗೆ ಹಾಯ್..ಹಾಯ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಡ್ಯ ಮೂಲದ ಪಾವನಾ ಎಂಬುವವರನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಂ ಎಸ್ ರಾಸುಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:45 ರಿಂದ 11:25 ರ ನಡುವೆ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ತುಲಾ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಅವರು ಪಾವನಾ ಅವರ ಕೊರಳಿಗೆ ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಾಸ್ಯನಟ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಇದೀಗ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಮದುವೆಗೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳ ತಾರೆಯರು ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಶುಭಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಹಿರಿಯರು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದ ಮದುವೆ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಉದ್ಯಮಿ ಪಾವನಾ ಅವರನ್ನು ಹಾಸ್ಯನಟ ವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ರಂಗಭೂಮಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿಂದ ನಟನ ಪಯಣ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ, ಇಂದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಹಾಸ್ಯ ನಟನಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಸಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಸಖತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಪೇಂದ್ರ, ಸುಧಾರಾಣಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಚಿಕ್ಕಣ್ಣನ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಶುಭಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಮುದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ನಿನ್ನೆ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆರತಕ್ಷತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್, ಶ್ರೀಮುರುಳಿ, ರಣಗಾಯಣ ರಘು, ಹಿರಿಯ ನಟಿ ತಾರಾ ಅನುರಾಧ, ಮೇಘನಾ ಗಾಂವ್ಕರ್, ತೆಲುಗಿನ ನಟ ಸುನೀಲ್ ಅವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಗಣ್ಯರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಅವರು ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿರುವ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಎಂದರೆ, ಕಿರಾತಕ, ಲಕ್ಕಿ, ಮಿಸ್ಟರ್ 420, ವಿಲನ್, ಸ್ನೇಹಿತರು, ರಾಜಹುಲಿ, ಬುಲ್ಬುಲ್, ರಜನಿಕಾಂತ್, ವಿಕ್ಟರಿ, ಜಿಂಕೆ ಮರಿ, ನವರಂಗಿ, ಅಂಜದಗಂಡು, ಕ್ವಾಟ್ಲೆ ಸತೀಶ್, ಸವಾರಿ 2, ಬಾಸು ಅದೇ ಹಳೆ ಕಥೆ, ಡಾರ್ಲಿಂಗ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ತಿರುಪತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಲವ್, ರುದ್ರ ತಾಂಡವಾ, ಬಾಂಬೆ ಮಿಠಾಯಿ, ಪಥರಗಿತ್ತಿ, ರನ್ನ, ವಜ್ರಕಾಯ, ಸಪ್ನ ಕಿ ರಾಣಿ, ಚಂದ್ರಿಕಾ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಐರಾವತ, ರಾಮ್ ಲೀಲಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.