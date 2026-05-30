90ರ ದಶಕದಲ್ಲೇ ಪ್ಯಾನ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದರು ರವಿಚಂದ್ರನ್‌! ಕನಸುಗಾರನ ಸಾಧನೆಯ ಕಥೆಯಿದು

Ravichandran Birthday: ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ 'ಕ್ರೇಜಿ ಸ್ಟಾರ್', 'ಕನಸುಗಾರ'ನಾಗಿ, ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ 'ಶೋಮ್ಯಾನ್" ಎಂದೇ ಕರೆಯುವ ವಿ. ರವಿಚಂದ್ರನ್ (Ravichandran) ಅವರು ಇಂದು 65ನೇ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Ravichandran Birthday: ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ 'ಕ್ರೇಜಿ ಸ್ಟಾರ್', 'ಕನಸುಗಾರ'ನಾಗಿ, ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ 'ಶೋಮ್ಯಾನ್" ಎಂದೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿ. ರವಿಚಂದ್ರನ್ (Ravichandran) ಅವರು ಇಂದು 65ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲನಟರಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ರವಿಚಂದ್ರನ್, ಇಂದು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಲೆಜೆಂಡ್ ಆಗಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ.
ವೀರಾಸ್ವಾಮಿ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮೇ 30, 1961 ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರ ತಂದೆ ವೀರಾಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿದ್ದು, ಶ್ರೀ ಈಶ್ವತಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನೋದು ರಕ್ತದಲ್ಲೇ ಬಂದಿರುವ ಕಾರಣ, ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸೋದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಯ್ತು. 1968 ರಲ್ಲಿ ಧೂಮಕೇತು ಮತ್ತು 1971ರಲ್ಲಿ ಕುಲಗೌರವ ಎಂಬ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಲನಟನಾಗಿ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಎಂಟ್ರಿಕೊಟ್ಟರು.
ಇನ್ನು 1982ರಲ್ಲಿ ತಂದೆಯೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಖದೀಮ ಕಳ್ಳರು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವಿಲನ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ನಂತರ 1983ರಲ್ಲಿ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದರು. ಆದರೆ ತಾವೇ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ, ನಟಿಸಿ, ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಪ್ರೇಮಲೋಕ ಚಿತ್ರ, ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಟ್ಟಿತು. ಸಿನಿಪ್ರೇಮಿಗಳ ಮನಸ್ಸು ಗೆದ್ದ ಚಿತ್ರ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಸಂಗೀತದ ಮೂಲಕ ಜನಮ ಗೆದ್ದಿತು.
ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರವಿಚಂದ್ರನ್!
ಹೌದು, ಈ ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನೋದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಕ್ರೇಜಿಸ್ಟಾರ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ 1991ರಲ್ಲೇ ಶಾಂತಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹೊಸ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು.
ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಕೇವಲ ನಟರಲ್ಲ, ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಕ, ನಿರ್ಮಾಪಕ, ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ, ಗೀತರಚನೆಕಾರನೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 2014ರಲ್ಲಿ ಕ್ರೇಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಜೀವನದ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಥೆಯಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ 90ರ ದಶಕದಲ್ಲೂ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಸಿನಿಪ್ರೇಮಿಗಳನ್ನು ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೇ ಕ್ರೇಜಿಸ್ಟಾರ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್. ಇದೀಗ 65ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿರುವ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರಿಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶುಭಾಶಯ ಕೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರು ಅಭಿನಯಿಸಿರುವ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಂದಿದ್ದರೂ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾಗಳಿದ್ದು, ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶನ, ಮತ್ತೊಂದು ನಟನೆ ಮೂಲಕ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ಯಾರ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರವಿಚಂದ್ರನ್
ಹೌದು, ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರು ಮುಂಬರುವ ಪ್ಯಾರ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನಾಯಕಿಯ ತಂದೆಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಬರಲಿದ್ದು, ಅಪ್ಪ-ಮಗಳ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಭರತ್ ಮತ್ತು ರಾಶಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ಸುಪ್ರೀತ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರಲಿರುವ ಪ್ಯಾರ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪಳನಿ ಡಿ.ಸೇನಾಪತಿ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.