"ಸೆರಗ ಸರ್ಸೆ" ಹಾಡಿನ ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ..!

Nora Fatehi KD Movie song : ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಹಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರೇಮ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಕೆಡಿ ಸಿನಿಮಾದ ‘ಸೆರಗ ಸರ್ಸೆ’ ಹಾಡು ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಈ ಸಾಂಗ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಶ್ಲೀಲತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳು ಸಹ ಕೇಳಿ ಬಂದಿವೆ. ಇದೀಗ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೇಂದ್ರ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದೆ.
ಹೌದು.. ಈ ವಿಚಾರವು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಗಂಭೀರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸದ ಆನಂದ್ ಬಡೋರಿಯಾ ಅವರು ಎತ್ತಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಖಾತೆ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಅವರು ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾ ಹಾಡಿನ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದರು..
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅನುಮತಿ ಪಡೆದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಆವತ್ತೇ ಪ್ರೇಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ..! "ಸೆರಗ ಸರ್ಸೆ" ವಿವಾದ ಕುರಿತು ನೋರಾ ಶಾಕಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೆ
ಇನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಧಿ 19(2)ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ನೈತಿಕತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರುವ ಅಧಿಕಾರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೀಳಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸುವ ಅಥವಾ ಸಮಾಜದ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಕೆಡಿಸುವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
#WATCH | Speaking in Lok Sabha, on the ban on Bollywood film song 'Sarke Chunariya', Union Minister for Information & Broadcasting, Ashwini Vaishnaw says," A ban has been imposed on the song. We must operate according to the reasonable restrictions under the Freedom of Speech.… pic.twitter.com/TMSBaiLVke
— ANI (@ANI) March 18, 2026
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ನಟರಾದ ರವಿ ಕಿಶನ್ ಮತ್ತು ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ಕೂಡ ಈ ಹಾಡಿನ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದರು. ದೇಶಿಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ವಿವಾದ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮುಜುಗರ ತರುವಂತಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವತಃ ನಟಿ ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಅವರು ಈ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರತಂಡವೇ ಹೊಣೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯ ಬೆಡ್ ರೂಂ ನುಗ್ಗಿದ ಅಪರಿಚಿತ..! ದಿನವೂ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನಂತೆ ಆಗಂತುಕ
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದ ‘ಕೆಡಿ’ ಸಿನಿಮಾ ಈಗ ತನ್ನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಾಡಿನ ವಿವಾದದಿಂದಾಗಿ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಇದು ಚಿತ್ರದ ಭವಿಷ್ಯದ ಮೇಲೆ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.