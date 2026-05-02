Actress Arathi Daughter :
Actress Arathi Daughter : ಕನ್ನಡ ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನಟಿಯರು ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ನಟಿಯರು ತಮ್ಮ ಛಾಪನ್ನು ಅಚ್ಚಳಿಯದಂತೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ನಟಿ ಆರತಿ. ಸದ್ಯ ನಟಿ ಆರತಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ ಅವರ ಮಗಳು ಹೇಗಿದ್ದಾಳೆ ಎಂಬುದೂ ಅನೇಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.
ನಟಿ ಆರತಿ 70 80ರ ದಶಕದ ಟಾಪ್ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಆರತಿಯ ಅಂದ ಚಂದ, ನಟನೆ ನೋಡುಗರ ಮನಸೆಳೆದಿತ್ತು. ಬಹುಬೇಡಿಕೆಯ ನಟಿ ಆರತಿ ತಮ್ಮ ಅಧ್ಬುತ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಹಲವಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದರು. ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್.
ಆರತಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುವಾಗ ಮಿನುಗುತಾರೆ ಕಲ್ಪನಾ ಮತ್ತು ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್ ನಡುವೆ ವೈಮನಸ್ಸು ಹುಟ್ಟಿತ್ತು. ಮತ್ತೋರ್ವ ನಟಿಯನ್ನು ತಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್ ಅವರು ಕಲ್ಪನಾ ಅವರಿಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್, ಕಲ್ಪನಾ ಮುಂದೆ ಆರತಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ಪಟ್ಟ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ಆರತಿ ಮತ್ತು ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿ ಹುಟ್ಟಿತು. 1975ರಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಹೆಂಡ್ತಿ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್ ಮತ್ತು ಆರತಿ ಮದುವೆಯಾದರು.
ಆರತಿ ಮತ್ತು ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಟ್ಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಕೇವಲ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಡೀ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೇ ಆರತಿ ಮತ್ತು ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್ ಮದುವೆ ವಿಚಾರ ಶಾಕ್ ಕೇಳಿ ಆಗಿತ್ತು. ಆರತಿ ಮತ್ತು ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವೂ ಸುಖವಾಗಿತ್ತು. ಯಶಸ್ವಿನಿ ಎಂಬ ಮಗಳು ಈ ದಂಪತಿಗೆ ಕೂಡ ಜನಿಸಿದಳು.
ಆದರೆ ಕಾಲ ಕಳೆದಂತೆ ಆರತಿ ಮತ್ತು ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್ ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅದೊಂದು ದಿನ ಮನಸ್ತಾಪದ ಕಿಡಿ ಹತ್ತೇ ಬಿಟ್ಟಿತು. ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್ ಅವರ ಕೋಪವೇ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಮೂಡಿಸಿತು ಎಂಬ ಮಾತು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿದೆ.
ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಶ್ರೀನಾಥ್, ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಟರೊಂದಿಗೆ ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಟಿ ಆರತಿ ಸಿನಿರಂಗದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕನಸಿನ ರಾಣಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ ಆರತಿ ಕೆಲ ಸಮಯದ ನಂತರ ಅವರಿಂದ ದೂರವಾದರು.
ಈ ಎಲ್ಲ ಘಟನೆಗಳು ಬಳಿಕ ನಟಿ ಆರತಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಗೌಡ ದೇಸಾಯಿ ಅವರ ಕೈ ಹಿಡಿಯುತ್ತಾರೆ. 1987ರಲ್ಲಿ ಆರತಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮತ್ತು ಮಗಳ ಜೊತೆ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದರು. ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಅನೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಗಳನ್ನು ಆರತಿ ಮಾಡಿದರು. ತಾವು ದುಡಿದ ಹಣವನ್ನೆಲ್ಲ ದಾನ ಮಾಡಿದರು.
ನಟಿ ಆರತಿ ಸದ್ಯ ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ನಟಿ ಆರತಿ ಮಗಳ ಹೆಸರು ಯಶಸ್ವಿನಿ ಮತ್ತು ಇವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಗಳೂ ಸಹ ಇದ್ದಾಳೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನೆಲೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಾ.. ಬದುಕಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸದ್ಯ ಎಲ್ಲ ಮಾದ್ಯಮಗಳಿಂದಲೂ ದೂರವಿರುವ ನಟಿ ಆರತಿ ಸಿನಿರಂಗದವರ ಜೊತೆ ಯಾವುದೇ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ನಟಿ ಆರತಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ಇದ್ದರೂ ಆಗಾಗ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರಂತೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೋಲಾರದ ಒಂದು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ನಟಿ ಆರತಿ ಬರುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ನಟಿ ಆರತಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಲವು ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ಈ ಊರುಗಳಿಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ.
