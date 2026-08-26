Sandalwood famous singer Archana Udupa: ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕಿ ಅರ್ಚನಾ ಉಡುಪ ಅವರು ಸದ್ಯ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಅದೊಂದು ಕನಸನ್ನು ಗಾಯಕಿ ನನಸು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಲು ನೆಲಕ್ಕೆ ತಾಗದೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಬೈಕ್ ಕಲಿತ್ತಿದ್ದ ಅರ್ಚನಾ ಉಪುಡ ಅವರು ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಅವಾಗಿನಿಂದಲೂ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಅರ್ಚನಾ ಉಡುಪ ಅವರು ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ Flying Fela ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಆಸೆ ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿತು, ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಕಲಿತದ್ದು ಹೇಗೆ, ಬೈಕ್ ಕಲಿಸಿದವರು ಯಾರು ಎನ್ನುವ ನೆನಪಿನ ಬುತ್ತಿಯನ್ನು ತೆರದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿಯೇ ಆಗಲಿ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಬೈಕ್, ಕಾರು ಎಂದು ಕ್ರೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಹುಡುಗಿಯರಿಗೂ ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವುದು ಇದರಿಂದಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯ ಏನೇ ಆಗಲಿ ಅರ್ಚನಾ ಉಡುಪ ಅವರು ಹೊಸದೊಂದು ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ Flying Fela ಬೈಕ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ವಿಶ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಅರ್ಚನಾ ಉಡುಪ ಅವರು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಬೈಕ್ ಎಂದರೆ ಅದೇನೋ ಆಸೆ. ಆಗಿನಿಂದಲೂ ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡಿತ್ತು. ನನ್ನ ಹುಟ್ಟೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ, ನನ್ನ ಕಾಲುಗಳು ನೆಲಕ್ಕೆ ತಾಗದೇ ಇರುವಷ್ಟು ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗಿಯಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಬೈಕ್ ಓಡಿಸಲು ಕಲಿತುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಜಯ್ ನನ್ನ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರೆರೆದು ನನಗೆ ಬೈಕ್ ಓಡಿಸುವ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಸಿದರು.
ಆಗ ತಾನೇ ಹೊಸದಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ 4 ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಬೈಕ್ ಮೂಲಕ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನನಗೆ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ನಾನೂ ಒಂದು ಬೈಕ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ತಿರುಗಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಹಂಬಲ ಮನದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆ ಕಾಲ ಈಗ ಕೂಡಿ ಬಂದಿದ್ದು ಕೊನೆಗೂ ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಇಂದು ನಾನು Royal Enfield ನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ವಾಹನ "Flying Fela" ಯನ್ನು ನನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅರ್ಚನಾ ಉಡುಪ ಅವರು ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ Flying Fela ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದುವರೆಗೂ ನನಸಾಗದೇ ಉಳಿದಿರುವ ಆಸೆಯೊಂದನ್ನು ಗಾಯಕಿ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬೈಕ್ ಎಂದರೆ ಕ್ರೇಜ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಬೈಕ್ ಓಡಿಸುವುದರಲ್ಲಿಯೂ ರೈಡರ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಜಾ ಸಿಗುತ್ತದೆ.