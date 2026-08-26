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ಗಾಯಕಿ ಕನಸು ನನಸು.. ರಾಯಲ್‌ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್‌ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ Flying Fela ಬೈಕ್‌ ಖರೀದಿಸಿದ ಖ್ಯಾತ ಲೇಡಿ ಸಿಂಗರ್‌!

ಎಲ್ಲಿಯೇ ಆಗಲಿ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಬೈಕ್‌, ಕಾರು ಎಂದು ಕ್ರೇಜ್‌ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಹುಡುಗಿಯರಿಗೂ ಬೈಕ್‌ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವುದು ಇದರಿಂದಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ.

Written ByBhimappa
Published: Aug 26, 2026, 04:42 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 04:42 PM IST
ಗಾಯಕಿ ಕನಸು ನನಸು.. ರಾಯಲ್‌ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್‌ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ Flying Fela ಬೈಕ್‌ ಖರೀದಿಸಿದ ಖ್ಯಾತ ಲೇಡಿ ಸಿಂಗರ್‌!

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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