/ನಟಿ ರಮ್ಯಾ ಹೆಸರಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು? ಮೋಹಕತಾರೆಯ ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ?

ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಬಹುತೇಕ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳ ಜೊತೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ನಟಿ ರಮ್ಯಾ ಇಂದಿಗೂ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ಫೇವರಿಟ್. ‘ಮೋಹಕತಾರೆ’ ಎಂದೇ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ರಮ್ಯಾ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ರಮ್ಯಾ ಅವರ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಏನು? ಅವರ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಯಾರು? ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ?
ರಮ್ಯಾ ಎನ್ನುವುದು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಹೆಸರು. ಅವರ ಮೂಲ ಹೆಸರು ದಿವ್ಯ ಸ್ಪಂದನ. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ನಂತರ ‘ರಮ್ಯಾ’ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ ಅವರು ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದರು. 2003ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ‘ಅಭಿ’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ರಮ್ಯಾ, ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಆ ನಂತರ ‘ಆಕಾಶ್’, ‘ಅಮೃತಧಾರೆ’, ‘ಗೌರಮ್ಮ’, ‘ಮುಸ್ಸಂಜೆ ಮಾತು’, ‘ಸಂಜು ವೆಡ್ಸ್ ಗೀತಾ’ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ತಮ್ಮದೇ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡರು.
ರಮ್ಯಾ ಅವರ ತಂದೆ ಆರ್.ಟಿ. ನಾರಾಯಣ್ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ರಂಜಿತಾ. ರಮ್ಯಾ ಅವರ ಬಾಲ್ಯ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಬಹುಪಾಲು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಕಳೆದಿದೆ. ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮುನ್ನವೇ ರಮ್ಯಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿತ್ತು. ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲವೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿತ್ತು.
ರಮ್ಯಾ ಅವರ ಜೀವನ ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡ ನಂತರ ಅವರು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೂ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮೂಲಕ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ರಮ್ಯಾ, ಮಂಡ್ಯ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸಂಸದೆಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು. ನಂತರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ ನಟಿಯಾಗಿ, ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ರಮ್ಯಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಹಲವು ತಿರುವುಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದೆ.
ಇದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸುವ ಪ್ರಶ್ನೆ. ರಮ್ಯಾ ಅವರ ನೆಟ್ವರ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಕೆಲವೆಡೆ ₹30 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರವಿದೆ. ರಮ್ಯಾ ಅವರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಟ್ಟು ನೆಟ್ವರ್ತ್ ಅನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವ ಅಧಿಕೃತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲ.
ಚುನಾವಣಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಆಸ್ತಿ ಘೋಷಣೆಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ನಂತರದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದ ಸಿನಿಮಾ ಆದಾಯ, ಹೂಡಿಕೆಗಳು, ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಆದಾಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಇಂದಿನ ನೆಟ್ವರ್ತ್ ಅನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ‘ರಮ್ಯಾ ಅವರ ಬಳಿ ಇಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಇದೆ’ ಎಂಬ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಸತ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ.
ಸಿನಿಮಾ ತಾರೆಯಾಗಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರೂ, ರಮ್ಯಾ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿಯೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರೂ, ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಗಿಂತ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಂದಾಜುಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ರಮ್ಯಾ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರವಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಕ್ರೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರ ಹಳೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಹಾಡುಗಳು, ಪಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂದಿಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಗಣೇಶ್, ದರ್ಶನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ನಟರೊಂದಿಗೆ ರಮ್ಯಾ ಅಭಿನಯಿಸಿರುವ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಜನಪ್ರಿಯ ಚಿತ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ.
ರಮ್ಯಾ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಹೆಸರು ‘ರಮ್ಯಾ’, ಆದರೆ ಅವರ ಮೂಲ ಹೆಸರು ದಿವ್ಯ ಸ್ಪಂದನ. ನಟಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ರಾಜಕೀಯ ವೇದಿಕೆಯವರೆಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಪಯಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ರಮ್ಯಾ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಖಚಿತ ಅಧಿಕೃತ ಸಂಖ್ಯೆ ಸದ್ಯ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಸಿನಿಮಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನ, ರಾಜಕೀಯ ಪಯಣ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಬಂದ ಆದಾಯದ ಕಾರಣ ಅವರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟ.
ಸೂಚನೆ: ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ನೆಟ್ವರ್ತ್ ಕುರಿತು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಬಹುತೇಕ ಅಂದಾಜುಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲದ ಮೊತ್ತಗಳನ್ನು ಖಚಿತ ಆಸ್ತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು.