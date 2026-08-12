/ಧಾರಾವಾಹಿ ಟು ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌.. ರಾಕಿಭಾಯ್‌ ಯಶ್​ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತೆ?

ಬೆಂಗಳೂರು: ಇಂದು ‘ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್’ ಯಶ್ ಎಂದರೆ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗವೇ ತಿರುಗಿ ನೋಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಮೆಗಾ ಸಕ್ಸಸ್ ಹಿಂದಿರುವುದು ಅಸಾಧಾರಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಕಥೆ. ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಲೇಬೇಕೆಂಬ ಹಠದೊಂದಿಗೆ ಕೇವಲ ₹300 ಹಿಡಿದು ಮನೆ ತೊರೆದಿದ್ದ ಯಶ್, ಇಂದು ₹53 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.
ದಿನಕೂಲಿಯಿಂದ ಕೊಟ್ಯಾಧೀಪತಿವರೆಗೆ : ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಟನೆಯ ಕನಸನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿಡಲು ಯಶ್ ದಿನಕ್ಕೆ ₹50 ಸಂಪಾದಿಸುವ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದರು. 2004 ರಲ್ಲಿ 'ಉತ್ತರಾಯಣ' ಧಾರಾವಾಹಿ ಹಾಗೂ ನಾಟಕಗಳ ಮೂಲಕ ಅಭಿನಯ ಪಯಣ ಆರಂಭಿಸಿದ ಅವರು, 2007 ರಲ್ಲಿ 'ಜಂಬಡ ಹುಡುಗಿ' ಚಿತ್ರದ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. 'ಮೊಗ್ಗಿನ ಮನಸು', 'ಗೂಗ್ಲಿ' ಮುಂತಾದ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟವು.
ಆದರೆ, 2018 ರಲ್ಲಿ ಬಂದ 'ಕೆಜಿಎಫ್: ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಯಶ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ದಿಸೆಯನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿತು. ₹200 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಈ ಸಿನಿಮಾ, ಅವರ ಬ್ರಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. ನಂತರ ಬಂದ 'ಕೆಜಿಎಫ್: ಚಾಪ್ಟರ್ 2' ಅವರ ಕ್ರೇಜ್ ಅನ್ನು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮತ್ತಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೇರಿಸಿತು.
ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಹಾಗೂ ಕಾರುಗಳ ಸಂಗ್ರಹ : ಸಿನಿಮಾ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಡಾರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಗಳಿಂದ ಗಳಿಸುವ ಯಶ್, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹4 ರಿಂದ ₹6 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಐಷಾರಾಮಿ ಡ್ಯೂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮನೆಯ ಒಳಾಂಗಣ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಅವರ ಪತ್ನಿ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಅವರೇ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಅವರ ಗ್ಯಾರೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಜಿಎಲ್ಎಸ್, ಆಡಿ ಕ್ಯೂ7, ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು 520ಡಿ ಹಾಗೂ ಮಿತ್ಸುಬಿಷಿ ಪಜೆರೊ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ನಂತಹ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳಿವೆ.
ಸಮಾಜ ಸೇವೆ : ಕೇವಲ ಸಂಪತ್ತು ಗಳಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ 'ಯಶೋ ಮಾರ್ಗ ಫೌಂಡೇಶನ್' ಮೂಲಕ ಯಶ್ ಮತ್ತು ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಭಾವ ನೀಗಿಸಲು ಕೆರೆಗಳ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾರ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ 3,000 ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ತಲಾ ₹5,000 ಧನಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.
'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಮತ್ತು 'ರಾಮಾಯಣ' : ಸದ್ಯ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ, ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಆಗಸ್ಟ್ 26, 2026 ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಅಪ್ಪಳಿಸಲಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ನಯನತಾರಾ ಸೇರಿದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಗಣವೇ ಇದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ರಾವಣನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.