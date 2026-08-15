/ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ಹುಟ್ಟಿದ ಕನ್ನಡದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟ - ನಟಿಯರು ಇವರು!

ಬೆಂಗಳೂರು: ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಎಂದರೆ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯ ದಿನ. ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕೆಲವು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಈ ದಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದಂದೇ ಜನಿಸಿರುವ ಈ ತಾರೆಯರು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ದೇಶದ ಸಂಭ್ರಮದ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನೂ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವರ ಪಾಲಿಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಎಂದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಡಬಲ್ ಸಂಭ್ರಮದ ದಿನ.
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಭಾರತಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್, ನಟ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೂ ಚಿರಪರಿಚಿತರಾಗಿರುವ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಿಂಗ್ ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜಾ ಅವರು ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ಜನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಣಿರತ್ನಂ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ನಟಿ ಸುಹಾಸಿನಿ ಮಣಿರತ್ನಂ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನವೂ ಇದೇ ದಿನ.
ಭಾರತಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್: ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದಂದೇ ಜನಿಸಿದ ‘ಭಾರತಿ’
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಭಾರತಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರಿಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷ ದಿನ. ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದೊರೆತ ದಿನವೇ ಅವರು ಜನಿಸಿದ್ದು, ಈ ದಿನದೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಭಾರತಿ ಅವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ಹಿಂದಿರುವ ಕಾರಣವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ಜನಿಸಿದ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರು ತಮಗೆ ‘ಭಾರತಿ’ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಟರು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ಭಾರತಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಬಂದಾಗ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಸಂಭ್ರಮ. ಒಂದು ಕಡೆ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದ ಸಂಭ್ರಮವಾದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ತಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನದ ಸಂತೋಷ.
ಭಾರತಿ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರು ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಅಳಿಯ ಹಾಗೂ ನಟ ಅನಿರುದ್ಧ್ ಜತಕರ್ ಕೂಡ ಹಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್: ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದೇ ಜನ್ಮದಿನ
ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಮುಖ ಸದಸ್ಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೂ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ವಿಶೇಷ ದಿನ. ಅವರು 1965ರ ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ಜನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದ ಸಂಭ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೂ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಒಂದೇ ದಿನ ದೇಶದ ಹಬ್ಬ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದು ತಮಗೆ ವಿಶೇಷ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನು ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ಜನಿಸಿರುವ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಟ ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜಾ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಭಾರತಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರಿಗೂ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜಾ: ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಿಂಗ್ಗೂ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ವಿಶೇಷ
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ‘ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಿಂಗ್’ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾಗಿರುವ ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜಾ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನವೂ ಆಗಸ್ಟ್ 15.
ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜಾ ಅವರು 1962ರ ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ಜನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ಅವರು, ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರ ಪಾಲಿಗೂ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ವಿಶೇಷವೇ. ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದ ಸಂಭ್ರಮದ ನಡುವೆಯೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜಾ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನೂ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಒಂದೇ ದಿನ ಜನಿಸಿರುವ ಕಾರಣ ಭಾರತಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಮತ್ತು ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೂ ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜಾ ಅವರಿಗೂ ಪರಸ್ಪರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಸಂದರ್ಭಗಳೂ ಇವೆ.
ಸುಹಾಸಿನಿ ಮಣಿರತ್ನಂ ಕೂಡ ಇದೇ ದಿನ ಜನಿಸಿದ್ದು
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಈ ತಾರೆಯರ ಜೊತೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಲಾವಿದೆ ಸುಹಾಸಿನಿ ಮಣಿರತ್ನಂ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನವೂ ಆಗಸ್ಟ್ 15.
ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಣಿರತ್ನಂ ಅವರ ಪತ್ನಿಯಾಗಿರುವ ಸುಹಾಸಿನಿ ಮಣಿರತ್ನಂ ಅವರು ನಟಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಿರ್ದೇಶಕಿ, ಬರಹಗಾರ್ತಿ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರು 1961ರ ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ಜನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದ ಸಂಭ್ರಮ ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದ ಜೊತೆಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ
ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ಜನಿಸಿರುವ ಈ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪ್ರತಿವರ್ಷವೂ ವಿಶೇಷ ಅನುಭವ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವೆಂದರೆ ಕುಟುಂಬ, ಸ್ನೇಹಿತರು ಹಾಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಚರಿಸುವ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಭ್ರಮ. ಆದರೆ ಈ ಕಲಾವಿದರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ದಿನವೇ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ಅವರ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಯಾಮ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಟಿವಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಡೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಈ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳೂ ಕೇಳಿಬರುತ್ತವೆ.
‘ಭಾರತಿ’ ಹೆಸರಿಗೂ ಆಗಸ್ಟ್ 15ಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷ ನಂಟು
ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ವಿಚಾರವೆಂದರೆ ಭಾರತಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರ ಹೆಸರು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದಂದು ಜನಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೇ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರು ‘ಭಾರತಿ’ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರು ಎಂಬ ಅವರ ಮಾತು ಈ ದಿನದೊಂದಿಗೆ ಅವರಿಗಿರುವ ವಿಶೇಷ ನಂಟನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನದ ಸಂತೋಷ ಎರಡನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಭವಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಈ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಹೀಗಾಗಿ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನಿಗೂ ವಿಶೇಷವಾದ ದಿನವಾಗಿದ್ದರೆ, ಭಾರತಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್, ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜಾ ಹಾಗೂ ಸುಹಾಸಿನಿ ಮಣಿರತ್ನಂ ಅವರ ಪಾಲಿಗೆ ಇದು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನೂ ಹೊತ್ತಿರುವ ಡಬಲ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇ.
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಬಂದಾಗ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸಂಭ್ರಮದ ನಡುವೆ ಈ ತಾರೆಯರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇವರಿಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಕೇವಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬವಲ್ಲ, ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಶೇಷ ದಿನವೂ ಹೌದು.